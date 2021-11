Kvůli ekonomice se Hamduk a armáda dohodli na jeho návratu do čela súdánské vlády

Udržení ekonomických výsledků z minulých dvou let bylo jedním z důvodů dohody svrženého premiéra Abdalláha Hamduka se súdánskou armádou. Uvedl to Hamduk v rozhovoru s agenturou Reuters. Koncem října byl mezi těmi, jež armáda při puči zbavila úřadu a uvěznila, v neděli ale uzavřel s vojskem dohodu, podle níž se má znovu postavit do čela vlády v Súdánu.