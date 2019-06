Mapy ukazují příčiny neklidu na Blízkém východě: přelidnění, sucho, diktatury i ropu

Podobné skoky zažily všechny blízkovýchodní země. Je to důsledek demografické revoluce, která ve většině z nich dosáhla vrcholu na přelomu 80. a 90. let dvacátého století a nyní se pomalu dostává do poslední fáze, v níž se prudký růst zpomaluje. Dominantní skupinou už nejsou děti, ale mladí lidé.