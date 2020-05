50 let od šestidenní války, v níž Izraelci překreslili mapu Svaté země

V předvečer třetí arabsko-izraelské války měli Izraelci připravenou atomovou bombu, kterou chtěli odpálit na vrcholu hory na Sinajském poloostrově jako varování egyptským a dalším arabským silám v případě, že by měli pocit, že prohrají.

Píše o tom americký list The New York Times s odkazem na brigádního generála Itzhaka Yaakova, který tajný plán nazývá „operací soudného dne“.

„Podívejte, bylo to přirozené. Máte nepřítele, který, říká, že vás nažene do moře. Věříte mu. Jak ho můžete zastavit? Vystrašíte ho. Máte-li něco, co ho může vyděsit, tak ho vyděsíte,“ konstatuje Yaakov v rozhovoru.

Izrael ale nakonec vyhrál válku tak rychle, že atomové zařízení nebylo nikdy přesunuto na Sinaj. „Je to poslední tajemství války z roku 1967,“ podotkl expert na izraelskou jadernou historii Avner Cohen.