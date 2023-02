„Na pohřbívání neměli moc času.“ Ukrajina v osvobozené zemi vidí stopy ruských zločinů

„Neměli na to (pohřbívání - pozn. red.) moc času, většina těch hrobů je poměrně mělkých, tak metr a půl. Někdy do jednoho hrobu házeli více těl, je to takový mix. Jsou tam i obyčejné hroby s dřevěnými rakvemi, potom jsou těla v igelitových pytlích, někdy i více v jednom hrobě,“ říká Pojman. Dodává, že někteří jeho kolegové ale viděli i skupinové jámy, ve kterých bylo až sedmnáct těl.

Znaky mučení nesou i některá z těl vyzvednutých z hromadných hrobů. Co přesně se s nimi dělo, ale nemusí být na první pohled jasné, často to musí zjistit až patolog. „Na těch tělech je to někdy vidět, někdy ne, třeba na mučení elektřinou nepřijde ten, kdo na to není odborník, to se to tělo ohledává dál, dělá se pitva,“ vysvětluje Pojman.

„Dávali mi elektrošoky. Bili mě tyčemi i rukama a kopali mě. Bylo to fyzické násilí. Mentálně jsem byla na tuhle možnost připravená, mohlo se to stát kdykoli,“ popsala americké televizi CNN Victoria, která byla odvlečena do filtračního tábora. „Hrozná byla ta nejistota, Rusové nám říkali, že si s námi můžou dělat dělat, co chtějí.“

„Poprvé jsme zaznamenali mučení dětí. Myslel jsem, že dno už nejde prorazit po tom, co se stalo v Buče nebo Irpini, ale ne. Na dno jsme dosáhli až v Chersonu,“ okomentoval to Lubinec.

„Jednou přivedli zajatce se zavázanýma očima - chtěli aby jim řekl jména ukrajinských nacionalistů ve své jednotce. Plukovník mu k čelu přiložil pistoli a řekl, že bude počítat do tří a potom ho střelí do hlavy. Napočítal a vystřelil těsně vedle něj, u jeho ucha. Pak začal počítat znovu, ten zajatec ale tou ranou ohluchl,“ vzpomíná Jefremov.

Když na začátku března přišli do jejího města ruští vojáci, jeden z nich ji odvedl do opuštěného domu a pod pohrůžkou ji donutil se svléknout. Pak ji začal znásilňovat. Později ji zachránila skupina dalších ruských vojáků. Když se vrátila domů, svého manžela našla mrtvého – střelili ho do břicha.

Rusové z území, která okupují, už odvezli tisíce dětí. V listopadu mluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o jedenácti tisících dětí deportovaných do Ruska. Skutečný počet je těžké zjistit, protože z území ovládaných Rusy není možné získat informace, reálné číslo by proto mohlo být i vyšší.

V již zmiňované zprávě OSN se píše i o případech, kdy jsou k sexuálním praktikám nuceny malé děti. Zmiňuje případ, kdy byla čtyřletá dívka donucena k orálnímu sexu před zraky svých rodičů. Na druhou stranu jsou ale známy i oběti až do osmdesáti let věku.

Podle náměstkyně generálního tajemníka OSN pro lidská práva Ilze Brandsové Kehrisové existují věrohodná obvinění z nucených přesunů dětí bez doprovodu na území okupované Ruskem nebo do samotné Ruské federace. „Jsme znepokojeni tím, že ruské úřady přijaly zjednodušený postup pro udělování ruského občanství dětem bez rodičovské péče a že tyto děti by mohly být způsobilé k adopci ruskými rodinami,“ uvedla.

Velká část ruské armády je podle Pojmana tvořena chudými lidmi z venkova, často jsou to různé národy ze Sibiře. Mívají nižší vzdělání nebo se u nich projevují psychické problémy. Často navíc vůbec nevědí, do jakého prostředí jdou. Někteří lidé jdou ale bojovat třeba kvůli penězům.

Ukrajinské soudy už teď vedou řadu řízení s ruskými vojáky a veliteli, kteří by měli stát za některými ze zvěrstev. „Ideální varianta je, když je přístup k pachateli, obětem, svědkům a na místo činu,“ vysvětluje Bílková. Většina Určitá část těch, kdo měli válečné zločiny spáchat, je teď vyšetřována v nepřítomnosti, jediná možnost, jak je Ukrajina může získat, je vzít je do zajetí.

Bílková si myslí, že vznikne speciální tribunál pro Ukrajinu, mimo jiné i proto, že je to důležité politické gesto. „Tak jak je momentálně plánován, by se neměl zaměřovat na to, co už prošetřují ukrajinské soudy a zejména Mezinárodní trestní soud. Neměl by soudit pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, ale měl by se zaměřovat pouze na stíhání pachatelů zločinupůvodců agrese,“ popisuje jeho roli Bílková.

„Je tam i řada právních otázek, do jaké míry by byl tribunál schopen překonat problém osobních imunit hlavních představitelůvedení Ruské federace, je tam i otázka jeho efektivity – pdo dobuy, kdy budou ruští představitelé vykonávat své mandáty, jenení možné jejich stíhání, jedině v nepřítomnosti,“ říká Bílková. Pokud by ale tito lidé o své funkce přišli, mohly by je stíhat i národní soudy.