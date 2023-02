Rusko drží v táborech na svém území tisíce ukrajinských dětí. Míří k převýchově, tvrdí experti

Děti v táborech, z nichž nejmladšímu identifikovanému byly čtyři měsíce, patří do několika skupin. Některé byly už před invazí v péči ukrajinských státních institucí, další Rusko považuje za sirotky. V táborech jsou ale i děti, jejichž ukrajinští rodiče stále žijí.

Ukrajinská vláda nedávno prohlásila, že více než 14 700 dětí bylo deportováno do Ruska, kde byly některé z nich sexuálně zneužity.

Zpráva, která byla sestavena s pomocí satelitních snímků a veřejných účtů, uvádí, že počet dětí poslaných do táborů je „pravděpodobně podstatně vyšší“ než potvrzených šest tisíc.

V některých táborech se dětem už ve věku 14 let dostalo vojenského výcviku. Výzkumníci ale nenašli důkazy, že by některé z nich bylo později nasazeno v bojích. Přišli ale na to, že část dětí byla časem přesunuta k pěstounům nebo adoptivním rodičům v Rusku.

V mnoha případech Rusko údajně „dočasně evakuovalo“ děti na Ukrajině pod záminkou bezplatného letního tábora, aby později odmítlo děti vrátit a přerušilo veškeré kontakty s jejich rodinami. „Takové jednání bude mít zřejmě vážné dlouhodobé důsledky pro vývoj těchto dětí,“ poznamenal mluvčí ministerstva zahraničí USA Ned Price.

Návrat podmíněný názory či pohybem fronty

Výzkumníci hovořili s rodiči dětí, které tábory navštěvovaly nebo v nich byly drženy, i s dětmi, které se jich účastnily. Jedné matce podle nich bylo údajně řečeno, že se děti nemohou vrátit, protože na Ukrajině „je válka“.

Někteří úředníci podle zprávy uváděli, že návrat dětí je podmíněný, a to například ruským dobytím Izjumu. Jednomu chlapci bylo řečeno, že se domů nevrátí kvůli svým „proukrajinským názorům“, uvádí zpráva.