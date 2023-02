Odolná Evropa, ruské obchvaty i oživení Číny. Světovou ekonomikou však zmítá rok od války „polykrize“

Pozitivní čísla mezitím přicházejí i ze Spojených států, které v minulém roce rovněž bojovaly se sílící inflací. Teď v lednu v USA vzniklo na půl milionu nových pracovních míst a nezaměstnanost byla neuvěřitelně nízká, takřka na úrovni šedesátých let minulého století. „To je docela jasný signál, že se nezdá, že by se ekonomika ochlazovala tak, jak se někteří ekonomové po několika kolech zvyšování úrokových sazeb obávali,“ píše v analýze Marketplace.

Nepřátelské obchodní bloky

Zatím není zcela jasné, co konflikt znamená pro globální obchod. Podle analýzy Japan Times finanční krize z let 2007 až 2008 a snahy o protekcionismus z posledních let pozastavily dvoudekádovou globalizaci, kdy se v přepravě rozšířila takzvaná kontejnerizace a Rusko i Čína vstoupily do systému světového obchodu. Nyní země často omezují obchodní partnery v souvislosti se sankcemi na ty, které považují za spojence.

Světová obchodní organizace v této souvislosti varuje před rozštěpením světového obchodu na nepřátelské bloky. Podle Mezinárodního měnového fondu by tento scénář znamenal snížení globální produkce až o sedm procent. Jedním z možných spouštěčů by mohlo být zhoršení konfliktu na Ukrajině a s tím spojené zavedení sekundárních sankcí, jež by cílily kromě Ruska i na společnosti a investory, kteří s ním obchodují. Takový krok by dostal Moskvu do podobné izolace, jaké čelí nyní Teherán.

Obavy z fragmentace a trendů jako takzvaný friendshoring, tedy přemisťování dodavatelských řetězců v rámci skupiny zemí se sdílenými hodnotami, byly i jedním z předních témat Světového ekonomického fóra v Davosu. Podle ekonomů je tento postup drahý a povede k neefektivitě a k dalšímu zdražování.