EU se musí obejít bez ruských ropných produktů, Kreml bez peněz za ně. Začalo platit embargo

Z Ruska se do Evropy dováží například oleje, letecké palivo, benzin, topné oleje nebo třeba solventní nafta. Z ní se vyrábějí rozpouštědla, ředidla, ale také laky a nátěry. Zdaleka nejvíc se ale z Ruska dováží motorová nafta.

„Ta nám bude po embargu zřejmě nejcitelněji chybět. Nafta dominuje samozřejmě především v nákladní dopravě, je to vlastně taková krev pro ekonomiku,“ podotýká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Nejvíc ruské nafty směřuje do Francie. Ta v roce 2021 dovezla téměř sedm milionů tun. To je víc než třetina veškeré ruské nafty v Evropské unii. Velkými odběrateli jsou ale i Německo nebo Polsko. Přímo do Česka se žádná ruská nafta nedováží.