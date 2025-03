Teploty přes týden porostou, na víkend přijde ochlazení

Na poslední dva dny pracovního týdne se nebe vyjasní, srážky pominou. Teploty se ve čtvrtek přiblíží k dvaceti stupňům, v pátek by už mohl teploměr tuto hodnotu i ukázat.

Na konci týdne se začne ochlazovat. „Studená fronta bude docela výrazná, ještě pátek bude dnem, kdy bude relativně teplo. Čekáme, že teploty vystoupí na šestnáct až dvacet stupňů Celsia,“ uvedl meteorolog ČT Jan Šrámek. Už během pátku začne od severovýchodu přibývat oblačnost, v sobotu už bude nebe opět oblačné až zatažené a místy se vrátí také přeháňky, které mohou být od středních poloh sněhové.

Nejvyšší denní teploty meteorologové předpovídají na sobotu do třinácti stupňů Celsia, v dalších dnech už jen do osmi. „V neděli to vypadá, že budou odpolední teploty od tří do osmi stupňů Celsia,“ doplnil Šrámek.