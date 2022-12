EU vrší sankce vůči Rusku. Míří na odvětví, která Kremlu umožňují vést válku

„Zavedením sankcí se nás západní země snažily vytlačit na okraj světového rozvoje, ale my na cestu k sebeizolaci nikdy nenastoupíme. Co uděláme? Budeme hledat jiné, slibnější partnery v dynamicky se rozvíjejících regionech světového hospodářství,“ prohlásil ruský prezident Vladimir Putin po schválení devátého sankčního balíku tento čtvrtek.

Výpadek produktů se Rusku podařilo nahradit jen částečně

Zpravodaj ČT v Moskvě Karel Rožánek uvedl, že ruský zbrojní průmysl podle něj nyní není schopen dodávat své armádě potřebné moderní zbraňové komplety, které by Rusům pomohly nějakým způsobem zvrátit vývoj války na Ukrajině.

„Dopad sankcí na civilní obyvatelstvo se pak projeví spíše ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Nicméně obyčejní Rusové už pocítili kvůli vysoké inflaci vyšší ceny potravin, spotřebního zboží, elektroniky a dalších věcí,“ řekl Rožánek.

„Není to však nic, co by ruskou společnost radikalizovalo nebo ji poslalo na kolena. Už po anexi Krymu v roce 2014 a zavedení prvních sankcí Rusové ukázali, že dokáží něco vydržet pro to, aby jejich země byla opět světovou velmocí, které se bojí celý svět,“ zhodnotil zpravodaj.

Podle něj se také mluví o tom, že z Ruska odešlo více než třináct set firem z Evropy a Severní Ameriky a jejich místa v některých odvětvích už zaujali konkurenti z jihovýchodní Asie. „V automobilovém průmyslu se výpadek dodávek od západních firem částečně podařilo nahradit čínskými značkami jako Chery, Haval, Changan nebo Exeed. Stále však lze v Rusku koupit například značky Volkswagen nebo Škoda,“ nastínil Rožánek.

„Nedostatek některých komponentů, například počítačových čipů, se ale Rusko snaží doplnit pomocí obcházení sankcí a hledáním prostředníků v třetích zemích, které by mu tyto součástky dodaly. Mluví se o firmách z Turecka, Spojených arabských emirátů, ale třeba i z EU. Tyto firmy pak dodávky obhajují tím, že se jedná o staré smlouvy, které byly uzavřeny ještě před 24. únorem, a že tyto dodávky byly zpomaleny nějakými problémy s dopravou, případně covidovými nařízeními. A také tím, že jsou dodávany subjektům v Ruské federaci, které nejsou navázány na armádu nebo zdejší zbrojní průmysl,“ doplnil.