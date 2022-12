Ruská ropa na pranýři. Začaly platit dvojí sankce, které mají Rusko silně bolet

„Těžba a vývoz ropy tvoří zhruba 20–30 procent HDP Ruské federace (věrohodné statistiky nejsou; pokud fandíte Rusku, věříte spíš v nižší podíl jeho závislosti na cenách surovin, okolo 20 %) a je hlavním zdrojem valutových příjmů státu, okolo 70 %,“ upozornil na velkou důležitost kroku vládní vyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška.

Ten také připomněl, že EU rozhodla o zákazu námořního dovozu suroviny z Ruska už v červnu. Na žádost ropných společností, které potřebovaly přenastavit dodavatelské řetězce, posunula účinnost o půl roku. Strop na cenu se přidal ke stejnému termínu.

Jeho cílem je minimalizovat ruské zisky z prodeje suroviny. Ty díky růstu její ceny vzrostly, ovšem už teď Rusko musí prodávat se slevou například Číně či Indii. A vyjednávací pozice těchto odběratelů se stropem ještě posílí. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová krok shrnula: „Za prvé, posílí to účinnost našich sankcí. Za druhé to zmírní příjmy Ruska a za třetí to stabilizuje globální energetické trhy.“