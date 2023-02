I bez ruského plynu jde život dál, Putinova energetická zbraň nefunguje, míní Bartuška

Podmínky diktuje Západ

Energetickou zbraň lze použít jen jednou, míní Bartuška v souvislosti s krokem arabských zemí vůči západnímu světu během ropného šoku v roce 1973. „Teď to udělal Putin v loňském roce. Nepochybně to bolelo a ještě to bolet bude, ale Evropa je bez ruského plynu v podstatě od léta loňského roku, a jak vidíte, tak život neskončil,“ konstatoval zmocněnec.

Zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie a cenový strop platí od loňského 5. prosince a ceny pohonných hmot přitom nijak výrazně nerostou, upozornil Bartuška. Od 5. února letošního roku platí embargo na dovoz nafty a dieselu z Ruska do Evropské unie a další cenový strop. „Rusko musí akceptovat podmínky, které mu Západ dává. Myslím, že ta ruská (energetická zbraň) úplně nefunguje,“ poznamenal odborník.

Pokud jde o značný nárůst cen energií či potravin, české domácnosti situaci zvládají, míní Bartuška s ohledem na to, že počet neplatičů nijak výrazně nestoupl. Pomohlo prý zastropování cen a finanční pomoc státu. „Ještě pořád jsme bohatý kontinent. Lidé, kteří jsou u nás nižší střední třída, stále mají nějaké rezervy,“ konstatoval k situaci Bartuška. České firmy si podle něj rovněž vedou dobře, největší problémy mají sklárny či porcelánky se zvýšenou potřebou energií.

Bartuška připustil, že česká vláda možná po vzoru Francie oznámí sociální tarif pro občany, co se týká koncových cen elektřiny pro zákazníky, udělal by z ní tedy jakousi veřejnou komoditu, jejíž cenu by neurčoval trh. Takový scénář by znamenal zestátnění firmy ČEZ. Pokud jde o solidární „válečnou“ daň, tedy odebírání zisků energetických firem a jejich nasměrování do sociálního systému, to by mohl být běh na delší trať, jelikož snížit deficit bude pro evropské vlády úkol na roky, míní zmocněnec.