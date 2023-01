Energie na trhu zlevňují, dodavatelé nabízí tarify s cenami pod vládním stropem

V nejbližších dnech představí novou nabídku i další. Někteří dodavatelé situaci zatím jen sledují. Předpokládají ale, že i oni přijdou s výhodnější nabídkou plynu.

„Budou to fixované cenové produkty, budou se týkat elektřiny i plynu a budou buď na jeden rok, nebo na dva roky. A samozřejmě oba dva nebo všechny budou pod vládou stanoveným stropem,“ doplnil mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

Mluvčí ČEZu Roman Gazdík potvrdil, že ceny plynu jdou v posledních týdnech na burze dolů. „Znamená to, že ten trend je dlouhodobě velmi pozitivní a měli by to pocítit i zákazníci. A myslím si, že všichni dodavatelé na to budou postupně reagovat a ceníky budou během roku čím dál příznivější,“ poznamenal.

I když se začínají objevovat první nabídky, které jsou pod cenovým stropem vlády, domácnosti už měsíce razí převážně cestu úspor. Od října do půlky ledna v Česku klesla spotřeba plynu o víc než 800 tisíc kubíků plynu.

„Je dobře, že úspora nastala, a to vede k tomu, že ceny plynu se také snižují. Úspory dle mého odhadu jsou zřejmě zejména na vytápění, na kratším sprchování nebo na nevytápění nevyužívaných prostor,“ popsal energetický expert Petr Holub.

Odborníci ovšem upozorňují, že krátkodobá změna chování domácností nestačí. K trvalým úsporám energií bude třeba zateplování budov a výstavba pasivních domů.

Spotřeba plynu

Zásobníky plynu jsou momentálně na 80 procentech. Začátkem ledna bývají obvykle naplněné méně, a to v průměru z necelých 60 procent.

Teplý přelom roku i úspory se zasloužily o to, že spotřeba byla v posledních týdnech nižší. Současné zásoby by tak i bez omezení průmyslu měly vydržet zhruba do poloviny dubna.