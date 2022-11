Spotřeba plynu klesla v Česku o pětinu, díky tomu jsou zásobníky před zimou téměř plné

„My budeme v tuto chvíli dokupovat plyn pro denní spotřebu tak, abychom z těch zásobníků začali těžit co nejpozději, to je náš plán,“ řekl ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN).

Právě plynové úspory domácností i firem budou podle ministerstva klíčové i příští rok. V říjnu se spotřeba v Česku meziročně snížila zhruba o 27 procent, tedy přibližně o 200 milionů kubíků. Pomohlo i teplé počasí. „Jsou to úžasná čísla a ta jsme dosáhli díky tomu, že spousta lidí a spousta firem si uvědomila, jak je to šetření důležité. A není to jenom o vysokých cenách a není to jen o teple,“ dodal ministr.