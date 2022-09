Šetření energiemi začíná být patrné. Meziročně klesla spotřeba elektřiny a hlavně plynu

Jakmile se pustí do sítě, čeští zákazníci mohou dané množství suroviny okamžitě spotřebovat. Jak ale Gazdík podotkl, nemusí to být nezbytně konkrétní plyn, který přepravil trajekt ze Spojených států do Nizozemska. „Je to něco podobného jako elektrony v síti. Také je jedno, ze které elektrárny vám ten elektron do té zásuvky doteče,“ zdůraznil.

Pro pokrytí roční spotřeby Česka by bylo zapotřebí osmdesát takových lodí. Připlout jich má ještě třicet, do konce tohoto roku sedm.