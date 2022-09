Cenové stropy na elektřinu a plyn mají souhlas Senátu. Podpořil i delší snížení daně na naftu

Cenu elektřiny chce vláda omezit na šest korun za kilowatthodinu za silovou elektřinu a cenu plynu na tři koruny za kilowatthodinu pro maloodběratele. Maximální ceny mají být stanoveny podle informací z právního výboru od ledna, byť nařízení bude účinné hned. Do výše záloh se má opatření promítnout od listopadu, a to vzhledem k zúčtovacím obdobím.

Síkela již dříve přislíbil, že vláda vydá nařízení o cenách hned, jak novela začne platit – po souhlasu obou parlamentních komor je k tomu ještě potřeba podpis prezidenta republiky. Zpravodajka hospodářského výboru Hana Žáková (STAN) s odkazem na náměstka ministra průmyslu Reného Nedělu uvedla, že vláda by měla nařízení vydat 5. října. Bude to poté, co se 30. září mimořádně sejdou ministři energetiky EU, aby jednali o návrzích mimořádných opatření k regulaci cen energií předložených Evropskou komisi.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl při představení návrhu, že stát v příštím roce připraví zhruba o 9,6 miliardy korun a letos od října do konce roku ještě o 2,5 miliardy. Ujistil, že peníze, o které takto přijde Státní fond dopravní infrastruktury, mu budou nahrazeny, takže propad výběru daně bude zcela na úkor státního rozpočtu. Ministr věří, že snížení daně naopak pomůže rozpočtům krajů, které objednávají dopravu a případné zdražení nafty by vedlo i k prodražení nákladů na provoz.

To v rozpravě vyzdvihl Zdeněk Hraba (STAN). „Pokud má některý spotřebitel sjednanou smlouvu s dodavatelem, kde je cena energie elektrické nebo plynu závislá na trhu a dodavatel ji může libovolně měnit, v závislosti na vývoji ceny na trhu, nově přijetím této novely by měl být výslovně tedy vyžadován souhlas toho zákazníka, toho spotřebitele. To znamená, k takovým ujednáním by se nově nepřihlíželo. Je to ustanovení, které velmi vítám a podpořím to,“ uvedl.

Miroslav Plevný (za STAN) měl výhrady jednak vůči tomu, aby byla daň snížená až do konce příštího roku. Zapochyboval i o tom, že by snížení cen nafty pomohlo konkurenceschopnosti. Podle něj by měli polští, slovenští či balkánští dopravci výhodu pouze tehdy, pokud by dokázali dojet do západní Evropy a zpět na jedno natankování. „Pokud všichni budou muset tankovat u nás a v cílové zemi je cena vyšší než u nás, potom o konkurenceschopnost tak úplně nejde,“ řekl.

Debata o jádru

Jiří Čunek (KDU-ČSL) se při debatě o snížení spotřební daně obrátil na ministra Stanjuru také s dotazem kvůli jaderné energii. Hovořil o tom, že by upřednostnil, kdyby ČEZ nevyplácel dividendu, nýbrž si tak ušetřil na stavbu nových jaderných bloků. „Necelých 70 procent (akcií) nás zcela opravňuje takový výkon vlastnického práva na valné hromadě prosadit, zároveň tím řídit energetickou politiku státu. Nikomu nechci brát jeho zisky, které by měl mít ze svého podnikání, to znamená z vlastnictví akcií. Ale myslím si, že tato společnost, jak se ukazuje, je podfinancovaná, má v tomto smyslu vnitřní dluh,“ prohlásil.

Zbyněk Stanjura to odmítl. Dividenda podle něj dosahuje 80 až 100 procent zisku skupiny ČEZ a stát se nechystá tuto politiku měnit. „Jsme spíš pod opačným tlakem z druhé strany, abychom vypláceli ještě mimořádné dividendy vyšší, než je sto procent ročního zisku,“ podotkl.

Zpochybnil navíc, že by nyní, když je vysoká inflace, bylo rozumné kumulovat zdroje. „Navíc situace cash flow výrobců elektrické energie je mnohem komplikovanější, než vypadá. Na jedné straně jsou zisky, na druhé straně obrovský tlak na cash flow, na systém marginu, to znamená záloh, které splácejí na denní bázi na burze. A my jsme přistoupili jako vláda, že jsme nabídli velkým producentům elektrické energie nějaké schema, na které si mohou půjčit peníze,“ uvedl.

Ministr ale zároveň hovořil o tom, že by bylo potřeba zvýšit podíl elektřiny vyráběné z jádra. Bylo by podle něj vhodné postavit všechny čtyři nové bloky, a to dva v Dukovanech a dva v Temelíně. „Myslím si, i když vláda o tom ještě nerozhodla a určitě je to věc i na debatu v obou komorách Parlamentu, že by bylo vhodné postavit čtyři nové bloky, to znamená zvýšit podíl jaderné energie na energetickém mixu,“ řekl.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů, jsou v Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 megawattů stojí v Dukovanech. Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku.

Zapojení obcí do posuzování hluku jde do dalšího čtení

Na závěr schůze se senátoři ještě věnovali návrhu, který vzešel přímo z horní komory, a proto musí absolvovat tři čtení v Senátu, a potom ještě ve sněmovně. To první senátní má za sebou.

Skupina senátorů v čele s Petrem Orlem (Zelení) navrhla, aby se obce mohly účastnit řízení o povolení překročit hlukové a vibrační limity například v okolí dálnic. Jako příklad autoři novely uvedli dlouholeté a stále trvající obtěžování nadměrným hlukem obyvatel obce Klimkovice u dálnice D1 v Moravskoslezském kraji. Podle senátorů v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic plnilo nařízená opatření „až pod tlakem a vždy se zpožděním“.