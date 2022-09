Vláda představí pomoc s drahými energiemi. Síkela opatření nejdřív projedná s podnikatelskými svazy

Stát by měl začít garantovat nejvyšší ceny energií. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) předeslal , že by měl být strop cen elektřiny pro domácnosti ve výši šesti až deseti korun za kilowatthodinu. Domácnostem s nízkými příjmy by v energetické krizi měl kromě cenového stropu pomoci se zvládáním zvýšených nákladů na energie ještě příspěvek na bydlení.

Ministři budou o pomoci proti drahým energiím jednat od 17 hodin. Výsledky představí na tiskové konferenci, čas jejího začátku ale vláda nestanovila. Co na ní zazní, je však částečně předem zřejmé.

Zastropované ceny budou mít domácnosti, ale i firmy, které by měly platit nejvýše 200 eur za megawatthodinu (v pátek končila velkoobochodní cena na 496 eurech za megawatthodinu). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) doporučí garantovat ceny proudu v průmyslu, ačkoli se obává, aby to Evropská komise nepovažovala za nepovolenou veřejnou podporu.

Státní obchodník

Ve veřejném sektoru, tedy v nemocnicích, školách a dalších zařízeních, budou mít možnost využít maximálních cen bez ohledu na to, kdo je vlastníkem a provozovatelem zařízení. Nákup energií pro veřejné instituce by měl zajistit státní obchodník s energiemi, jehož vznik by měli ministři také představit.

V první fázi by se měla tímto garantem cen elektřiny a plynu stát společnost Prisko, kterou plně vlastní stát. V budoucnu, až parlament projedná potřebné změny zákonů, by měla její roli převzít nově založená agentura či firma. Té by měli výrobci energií povinně prodávat deset až dvacet procent své produkce.