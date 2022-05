Vláda uvažuje o rozdělení ČEZu, naznačil Fiala. Pozice státu by tak mohla posílit

„Obecně platí, že každý stát musí mít nějaké nástroje, aby zajistil kritickou infrastrukturu a aby lidem a firmám zabezpečil dostatek energie ve chvíli, kdy se dostáváme do kritické situace. Těch možností je víc – kritickou infrastrukturu může stát vlastnit, může vlastnit obchodníka s energiemi nebo jeho část nebo může mít takovou legislativu, která umožní do tržního prostředí v kritické situaci zasáhnout,“ naznačil premiér.

Stát sice vlastní v ČEZu většinu akcií, nikoli však všechny. Nynější vláda uvažuje podle premiéra Petra Fialy o restrukturalizaci, která by pozici státu posílila. Hospodářské noviny uvedly, že by výsledkem měl být vznik dvou nástupnických firem, z nichž jedna by byla v plném vlastnictví státu. Fiala sám však v rozhovoru pro list nechtěl další podrobnosti prozradit s tím, že nechce ohrozit postavení ČEZu na burze.

S tím, aby se rozdělil ČEZ do dvou firem – což by mimo jiné státu mohlo usnadnit výstavbu jaderných bloků, protože by se nemusel zabývat výhradami minoritních akcionářů – souhlasí spolumajitel ČEZu Michal Šnobr. „Rozdělení firmy dává rozhodně smysl. Dopady cen elektřiny za roky 2023 a 2024 na zákazníky, výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech a další. To jsou věci, kdy jde stranou logika soukromé společnosti a jde spíše o bezpečnostní a strategické zájmy státu,“ řekl Hospodářským novinám.

Naopak Michal Macenauer z poradenské společnosti EGÚ Brno komentuje případné rozdělení energetického gigantu jako „destrukci energetiky“, která nijak neovlivní ceny pro spotřebitele.

Zásobníky plynu

Premiér Fiala v rozhovoru také nevyloučil, že by stát mohl koupit zásobníky plynu. Ani v tomto případě však nechtěl říct nic podrobného. „Ze strategických důvodů se nemohu moc vyjadřovat k tomu, co stát chystá. A to i proto, že každý můj komentář by mohl být cenotvorný,“ prohlásil. Ujistil však, že se kabinet snaží především zajistit, aby v zásobnících bylo plynu co nejvíce.