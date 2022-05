Česko chce mít ruskou ropu ještě dva až tři roky, řekl Fiala po jednání vlády. Potřebuje čas na stavbu ropovodů

Na programu sice nebylo žádné téma přímo vztažené k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem, premiér Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ale po jejím skončení hovořili hlavně o novém evropském balíčku protiruských sankcí.

Naznačili, že Česko má vůči němu výhrady – zprvu se nepřipojí k ropnému embargu. „Jsme připraveni toto rozhodnutí podpořit za předpokladu, že bude mít Česká republika odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů,“ poznamenal Fiala. Upřesnil, že odklad pro Česko by měl být dvouletý až tříletý.

O odkladu z ropného embarga bude Fiala jednat ve čtvrtek v Berlíně s německým kancléřem Olafem Scholzem. Akcentoval princip, „že sankce nesmí poškodit více české občany než Ruskou federaci“.

Podle Síkely je možné v horizontu 30 až 40 dní nouzově zajistit dodatečné a dostatečné dodávky ropy od alternativních dodavatelů mimo ropovod Družba. Česko však má ambici hlavně navýšit kapacitu ropovodu TAL z Terstu, což potrvá déle. „Abychom nahradili ropu z ropovodu Družba do České republiky, budeme potřebovat ještě další navýšení kapacity tohoto ropovodu na 48 milionů tun ročně, což by podle našich odhadů mělo trvat přibližně dva roky, protože je potřeba doplnit dodatečná čerpadla. Jedná se o investiční záležitost,“ dodal Síkela.

TAL je podle něj zatím připraven na navýšení o 2,5 milionu tun ročně z nynějších 38 milionů. „Toto navýšení čeká na povolení od německých úřadů,“ uvedl ministr. Doplnil, že se Česko připravuje i na případné krácení dodávek plynu. V zásobnících v Česku je podle něj nyní 1080 milionů kubíků plynu a do státních hmotných rezerv bylo navíc nakoupeno asi 240 milionů metrů krychlových.

Policistům v době předsednictví pomůže armáda i celníci

Z bodů, které v programu byly, ministři schválili možnost povolat v době předsednictví EU vojáky a celníky na pomoc policii. Cílem ministerstva vnitra je zajistit, aby úkoly související s předsednictvím neohrozily plnění běžných úkolů policie.

Konkrétně bude na pomoc policistům vyčleněno až 120 vojáků a 30 celníků. Stovka vojáků by měla být k dispozici pro řízení vozidel, deset by sloužilo jako psovodi, dalších deset by zajistilo pyrotechnické prohlídky a ochranu významných objektů. S ochranou objektů by pomáhali i celníci. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bude možné vojáky povolat po celou dobu předsednictví, tedy od 1. července do konce roku.