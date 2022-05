ŽIVĚ: Sněmovna druhým dnem jedná o snížení plateb za státní pojištěnce

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) při obhajobě novely v noci na středu uvedl, že koalice do ní chce ve druhém čtení přidat automatickou valorizaci plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané. Na vzorci je podle ministra shoda.

Hned v úvodu schůze vystoupil předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, jenž patří k řečníkům s přednostním právem a omezení se na něj nevztahuje. Rekapituloval, jaké kroky ve zdravotnictví učinil jeho kabinet. „Za naší vlády jsme navýšili výdaje do zdravotnictví o 250 miliard korun,“ prohlásil.

Místopředseda klubu opozičního ANO Patrik Nacher pak podotkl, že by bylo věrohodnější, pokud by novelu předkládal ministr zdravotnictví, a nikoli ministr financí.

Stát platí za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu Andreje Babiše (ANO) od ledna 1967 korun měsíčně, o dvě stě korun víc než loni. Od července to má být podle novely o čtyři sta korun méně. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Stanjura poukazoval na to, že bývalí ministři zvýšení plateb na letošní rok zdůvodňovali obavami z toho, že zůstatky na účtech pojišťoven by mohly klesnout k přelomu loňska a letoška k deseti miliardám korun. Celkové zůstatky ale činily podle Stanjury 51,8 miliardy korun a k poslednímu dubnu vzrostly na 57,5 miliardy korun. „Opozice by neměla strašit občany, zdravotnictví funguje a fungovat bude,“ zdůraznil ministr.