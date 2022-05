Respirátory ve zdravotnictví a sociálních službách skončí nejpozději 11. května

Povinné nošení respirátorů ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách skončí podle informací ČT nejpozději 11. května. Pokud sněmovna do té doby schválí ukončení pandemické pohotovosti, bude to i dříve. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by respirátory mohly být zrušeny už ve středu, kdyby opoziční strany neobstruovaly jednání sněmovny.