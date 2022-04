Skončila povinnost nošení respirátorů ve veřejné dopravě. Válek zvažuje zrušení dalších restrikcí

Na stole je rovněž otázka povinnosti nošení respirátorů ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Tu by chtěl ministr zrušit na přelomu dubna a května, podle něj jde ale v tuto chvíli jen o pracovní představu. „Ještě vyčkáváme, situace tam zatím není úplně ideální. (…) Uvidíme, jak se bude vyvíjet,“ dodal v neděli.

Zároveň ale doporučil, aby veřejnost respirátory nadále nosila v prostorech s neznámými lidmi či ve špatně větraných místnostech, a to i kvůli jiným respiračním onemocněním, než je covid-19.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) klesají počty nakažených a situace v nemocnicích je stabilní. „Můžu si to dovolit z toho důvodu, že máme klesající incidenci. Situace v nemocnicích se stále lehce zlepšuje,“ řekl v neděli Válek s tím, že nastavená opatření zafungovala a že na stejný počet provedených testů je stále méně a méně pozitivních. „Je načase vrátit se do normálu,“ napsal rovněž na svém Twitteru.

Právě nošení roušek a respirátorů provází Čechy již od samotného začátku pandemie a stalo se jedním ze symbolů boje proti covidu. Poprvé bylo povinné nošení roušek zavedeno v půlce března 2020 a veřejnost jej přijímala různě. Roušky se nosily do konce června 2020, po letním uvolnění se vrátily znovu v září. Pražané se jich však ani v létě 2020 úplně nezbavili, kvůli vyššímu počtu nakažených zůstaly roušky nutností například při cestování metrem.

1. září 2020 – Roušky se vrátily na úřady, do hromadné dopravy (v Praze i do vestibulů a na letiště) a do zdravotnických a sociálních zařízení. Znovuzavedení provázel zmatek.

Pokud člověk nemá příznaky, ale byl případně nahlášen jako rizikový kontakt, měl by sledovat svůj zdravotní stav, a pokud se u něj v průběhu následujících dnů vyskytnou příznaky podobné nachlazení, viróze nebo chřipce, měl by kontaktovat svého praktického lékaře, který jej vyšetří a případně udělá antigenní nebo vystaví žádanku na PCR test.

U lidí bez příznaků izolace automaticky po sedmi dnech končí, přičemž k tomu není nutný žádný další test. U lidí s příznaky se může izolace prodloužit – trvá tak po celou dobu trvání příznaků a končí dva dny poté, co člověk již příznaky nepociťuje. Doba izolace však nesmí být kratší než uvedených sedm dní, nelze ji tak předčasně ukončit absolvováním PCR či antigenního testu. Lidé, kteří mají opakovaně pozitivní test za kratší dobu než 30 dní, do izolace nemusí.

„Je otázka, jestli bude nutné dál mít PCR test k jiným účelům, než abychom ověřili, jaká je to mutace,“ uvedl ve středu Válek. Antigenní testy používané v Česku jsou podle něj dostatečně kvalitní.

Očkování dětí od pěti let

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulosti rovněž oznámila zrušení platnosti vyhlášky, která zaváděla povinné očkování pro osoby starší 60 let a některé profesní skupiny. Očkování tedy povinné v tuto chvíli není. Nárok na třetí dávku nicméně mají všichni očkovaní lidé nad 18 let, pokud od posledního očkování uběhlo alespoň pět měsíců.

V Česku se nyní můžou očkovat děti od pěti let, je však nezbytná přítomnost zákonného zástupce. Vakcinace probíhá primárně v ordinacích praktických lékařů. Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Mohou sami udělit informovaný souhlas (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem), který nemusí být písemný.

Zájemci o vakcínu, kteří mají pojištění, se mohou registrovat na webu registrace.mzcr.cz. Registrovat k očkování se však mohou i všechny osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území ČR nebo EU a dlouhodobě v Česku pobývají – například cizinci. Ti se mohou registrovat na webu registrace.mzcr.cz/samoplatci, přičemž očkování je pak zpoplatněno.

Zájem o očkování v posledních týdnech klesá. Ve všech krajích postupně zavírají očkovací centra a omezují provozní dobu těch, která ještě fungují. Seznam aktivních očkovacích center lze nalézt na webu ministerstva. Na těchto místech lze dostat vakcínu i bez registrace.

Primárně by však měli lidé chodit pro vakcínu do nemocnic nebo k některým praktickým lékařům. Nejčastěji si lidé nyní chodí pro třetí, posilující dávku.

Od prosince 2020, kdy se s očkováním začalo, podali zdravotníci v České republice více než 17,5 milionu dávek vakcíny, přičemž dokončené očkování má téměř 6,87 milionu lidí. Posilující dávku dosud dostalo přes 4,1 milionu lidí. Denně se podle údajů ministerstva nechají naočkovat zhruba dvě tisícovky lidí.

Po návratu nemusí být příjezdový formulář

O tom, že se situace pozvolna vrací do normálu, svědčí i fakt, že ministerstvo od 9. dubna zrušilo ochranná opatření, která stanovovala podmínky pro vstup do České republiky. Nyní je tak možné přicestovat bez jakéhokoliv omezení, a to bez ohledu na zemi, ze které osoba přijela.

Češi také již nemusí vyplňovat příjezdový formulář. Povinné není rověž prokázání se potvrzením o očkování, testu nebo prodělání nemoci. Do 9. dubna toto platilo jen pro příjezd ze zemí EU a několika dalších vybraných zemí.

Podmínky pro cesty do jednotlivých zemí

Ministerstvo však zároveň upozorňuje, aby cestující hlídali podmínky jednotlivých zemí, do kterých se chystají vydat. K rozvolnění opatření však přistoupila většina zemí EU. Například při cestě na Slovensko nemusí lidé do karantény ani podstoupit PCR test. Opatření však zůstávají v platnosti například při cestách do Rakouska, kde je potřeba se prokázat buď negativním PCR testem ne starším než 72 hodin, nebo antigenním testem ne starším než 24 hodin. Lidé mohou rovněž ukázat doklad o ukončeném očkování, nebo doklad o prodělání covidu).