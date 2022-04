Povinnost nošení respirátorů v dopravě od čtvrtka končí, Válek je ale dál doporučuje

Od 14. března se už nemusí nosit respirátory v obchodech a dalších veřejných vnitřních prostorech. Ve čtvrtek skončí i ve veřejné dopravě. „Nebude to nařízeno, bude to doporučení ministerstva zdravotnictví a to doporučení platí ve všech těch prostorách, kde je hodně lidí, ale nařízení končí,“ řekl Válek ke čtvrteční změně.

Dál povinné budou respirátory ve zdravotnických zařízeních a lůžkových zařízeních sociální péče.

Válek v neděli v České televizi zmírnění opatření odůvodnil tím, že klesá týdenní počet nových případů na 100 tisíc obyvatel a zlepšuje se i situace v nemocnicích. Povinnost nosit respirátory ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách by chtěl ministr zrušit na přelomu dubna a května.

Počty pozitivně testovaných na koronavirus za den začaly po stagnaci od konce března v dubnu znovu klesat, tento týden je jich kolem čtyř tisíc denně. Odborníci ale odhadují, že reálné počty nakažených, kteří se nejdou testovat nebo příznaky nemají, mohou být dvakrát až třikrát vyšší.