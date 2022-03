Nemůžeme vyloučit obrat epidemie koronaviru k růstu, říká Dušek

Čísla o počtu případů jsou podle něj sice zkreslená tím, že se méně testuje – ale to už není tak důležité, protože zásadním paramentrem je v této fázi pandemie právě obsazenost nemocnic.

„Nečelíme teď nějaké omikronové vlně, v tuto chvíli neočekávám, že by mohla přijít nějaká vlna, která by vedla například k vyšší obsazenosti nemocnic,“ říká Prymula. Neexistuje tedy podlě něj důvod měnit v této situaci pravidla směrem ke zpřísňování, například po vzoru Rakouska. I kdyby se situace začala zhoršovat, bylo by dost času na to zareagovat.

Většinu v nemocicích tvoří neočkovaní senioři

Celkově zátěž nemocniční péče od poloviny února klesá. Přesto denně směřuje do nemocnic 200 až 250 nových pacientů s covidem-19. Nejrizikovější nakažení nad 65 let jsou podle Duška ve velké míře očkovaní, což je většinou chrání před hospitalizací. „Za posledních čtrnáct dní byla ale nákaza prokázána u 2800 seniorů bez jakékoli imunitní ochrany a z této kohorty se následně generuje asi 70 procent nejtěžších průběhů nemoci v nemocnicích,“ doplnil.