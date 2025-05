Trumpova administrativa zrušila program podporující neslyšící vědce

Tento program se jmenoval Deaf Scientists Pipeline, vznikl roku 2013, ale pořádně se rozjel až během prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa v letech 2017–2021. Pomáhal studentům se ztrátou sluchu získat zkušenosti potřebné k tomu, aby dokázali studovat v doktorském programu. Tento program nebyl úplně drahý, celkem ho Národní instituty zdraví (NIH), které ho financovaly, za celou dobu jeho existence podpořily částkou 4,7 milionu dolarů. Měl trvat ještě tři roky a poté by se vyhodnocovala jeho další budoucnost.

Mezi neslyšícími je spousta talentovaných, inteligentních a vzdělaných lidí s velkým potenciálem. Přesto existují objektivní překážky, které jim v tom brání: přes pokrok v digitálních technologiích je to zejména komunikace s většinovou populací. Ve Spojených státech proto existoval specializovaný program, který měl mladým neslyšícím vědcům pomáhat tyto bariéry překonávat. Teď ho ale Trumpova administrativa zrušila.

„Právě když vidíme, že se projekt opravdu rozjíždí a že do něj přispívá více absolventů, tak byl ukončen,“ komentoval změnu vědec Wyatte Hall , který se věnuje výzkumu neslyšících dětí a v tomto programu působil jako mentor neslyšící studentky Michelle Koplitzové na Rochesterském technologickém institutu. Právě Hall byl vůbec prvním absolventem tohoto programu a snaží se pomáhat jinými způsoby neslyšícím středoškolákům, kteří mají zájem o kariéru ve vědě nebo medicíně.

Koplitzová v rozhovoru pro americký veřejnoprávní zpravodajský web NPR uvedla, že náhlé ukončení tohoto grantu „zcela zničilo její budoucí plány“. V polovině své vědecké kariéry se totiž díky němu rozhodla vzdát se práce ve federální vládě v oblasti veřejného zdraví, aby mohla pokračovat v doktorandském studiu na Lékařské a stomatologické fakultě Rochesterské univerzity. Zbývá jí jeden rok do konce studia, v němž se věnuje tomu, jaký vliv má na zdraví neslyšících dětí, když se neučí americký znakový jazyk nebo žijí a chodí do školy s těmi, kteří ho nepoužívají.

Kdo pomůže neslyšícím

Univerzity podle Science hledají další cesty, jak najít podporu pro své neslyšící studenty, ale příliš této snaze nevěří. Podle Halla je neslyšících příliš málo a nemají za sebou silnou finanční podporu. „Po těchto škrtech se pravděpodobně nemůžeme obrátit na nikoho, kdo by tyto programy zachoval,“ uvedl. „Představa, že do toho vstoupí soukromé financování, není pro naši komunitu z historických důvodů příliš reálná.“ A i kdyby se financování nakonec podařilo obnovit, může to pravděpodobně trvat celé roky.