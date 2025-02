Konec inkluze v NASA ničí výkladní skříň. „Odešly talenty,“ říká slovenská astrobioložka

Tímto výše popsaným programem, který by měl padnout, je Here to Observe (H2O), který NASA od jeho vzniku roku 2021 uvádí jako svou výkladní skříň v oblasti DEI. Propojoval vysokoškolské studenty z nedostatečně zastoupených skupin s vědci řídícími mise NASA. Před dvěma lety se rozrostl v plnohodnotný grantový program, který menším univerzitám uděloval až 75 tisíc dolarů ročně, aby podnítil zájem studentů z menšinových skupin o vědu.

Krátce poté, co Donald Trump usedl do prezidentského křesla, zakázal exekutivním příkazem programy DEI. Rozhodl o tom 22. ledna . „Ukončujeme diskriminaci v oblasti ‚rozmanitosti, rovnosti a začleňování‘ (DEI) u federálních zaměstnanců a při uzavírání federálních smluv a vynakládání finančních prostředků. Při přijímání do zaměstnání, povyšování a hodnocení výkonnosti ve federálních úřadech bude oceňována individuální iniciativa, dovednosti, výkon a tvrdá práce, a v žádném případě ne faktory, cíle, politiky, mandáty nebo požadavky související s DEI,“ říká nařízení.

Časopis Scientific American podotýká, že právě NASA byla propagátorem programů typu DEI mnohem dříve, než se takto začaly označovat. Snaha o inkluzivitu je podle magazínu jednou z nejviditelnějších v celé americké administrativě. Zatímco ještě v 50. a 60. letech 20. století byli všichni astronauti této agentury běloši, už do roku 1978 se agentura podvolila vnitřnímu i vnějšímu tlaku a vybrala pro lety do vesmíru i několik žen a zástupců etnických menšin. „Dnes jsou astronauti NASA, stejně jako její světoznámé vědecké a technické týmy, viditelně různorodí,“ konstatuje žurnál.

Vzhledem k pravidlům pro federální zaměstnance nemohou pracovníci NASA proti změnám zasáhnout, bez ohledu na to, jak moc osobně podporují úsilí v oblasti DEI. O to větší frustraci ale vyjadřují vědci mimo NASA, kteří reagovat mohou. Několik z nich napsalo 6. února vedení NASA otevřený dopis, v němž proti změnám protestují a který získal více než tisíc podpisů špičkových expertů na kosmický výzkum.

Z širšího pohledu škrty „v podstatě říkají, že původní obyvatelé USA, nedostatečně zastoupené skupiny, a dokonce ani ženy do NASA nepatří“, uvedla pro Scientific American astronomka Hilding Neilsonová z Memorial University of Newfoundland v kanadském St John's, která je příslušnice kmene Mi'kmaw. „To je hrozná a ostudná věc, která NASA vrátí o desítky let zpět, ne-li hůř.“

Programy dodávaly odvahu, říká slovenská vědkyně

Pro americké agentury zabývající se zkoumáním vesmíru pracuje i řada zahraničních vědců. Jednou z nich je i slovenská astrobioložka Michaela Musilová. Ta se věnovala nejen výzkumu, ale zastávala i manažerskou pozici. Pro Českou televizi popsala, jak takové programy DEI vypadaly: „Jako ředitel výzkumné stanice HI-SEAS, kde jsem organizovala simulované mise na Měsíc a Mars, jsem měla volnou ruku, pokud jde o programy DEI,“ nastínila.

„Nemusela jsem je realizovat, ale záměrně jsem se rozhodla změnit způsob náboru posádek pro simulované vesmírné mise. Předtím, než jsem se stala ředitelkou HI-SEAS, se do simulovaných misí jako takzvaní analogoví astronauti nezapojovalo mnoho žen a menšin. Chtěla jsem tedy povzbudit nedostatečně zastoupené komunity, aby se do simulovaných misí přihlásily,“ uvedla Musilová.

Programy DEI ze své pozice hodnotí pozitivně: „Velmi rychle jsem viděla, že to mělo dopad na typy lidí, kteří se hlásili do posádky. Čím více žen, etnických menšin, LGBTQ+ lidí a dalších nedostatečně zastoupených osob se do misí zapojilo, tím více lidí z těchto komunit se později do misí přihlásilo,“ shrnula. Podle Musilové se podařilo těmito programy hlavně dodat odvahu lidem, kteří by se jinak do něčeho takového nezapojili.