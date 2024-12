Výtrysk z černé díry rozbil masivní kosmický objekt, popsala NASA

před 2 h hodinami | Zdroj: NASA , The Astronomical Journal

Tato kosmická struktura neznámého složení vyzařuje spoustu rentgenového záření a je zásahem z černé díry znatelně deformovaná. Na pohled připomíná holubici s roztaženými křídly, přičemž „perutě“ mají rozpětí asi sedm set světelných let. Pro srovnání: Proxima Centauri, Slunci nejbližší hvězda, je vzdálená asi čtyři světelné roky.

Černá díra leží v galaxii Centaurus A asi dvanáct milionů světelných let od Země. Výtrysk energie z ní má délku třicet tisíc světelných let. Astronomové sledovali důsledek toho, jak narazil na kosmický objekt označený jako C4. Ten je vůbec nejvzdálenějším objektem, jaký tento dalekohled pozoroval.

Díky kosmickému rentgenovému dalekohledu Chandra, který provozuje americká vesmírná agentura NASA, nyní astronomové pozorovali, co se stane, když takový výtrysk něco zasáhne. Přístroj, který vynesl na oběžnou dráhu na konci dvacátého století raketoplán Challenger, sleduje silné zdroje rentgenového záření, a vidí tedy i tyto mohutné zdroje energie.

„Není to poprvé, co astronomové viděli výtrysk černé díry narazit do jiných objektů,“ uvedla NASA. „Existuje několik dalších příkladů, kdy se zřejmě střetnul s nějakými objekty – pravděpodobně masivními hvězdami nebo plynnými mračny. C4 se však od nich odlišuje tím, že v rentgenovém záření má tvar písmene V, zatímco ostatní překážky na dráze výtrysku vytvářejí na rentgenovém snímku eliptické skvrny. Chandra je jedinou rentgenovou observatoří, která je schopna tento rys pozorovat.“

Astronomové se teď snaží zjistit, proč má C4 po kontaktu s výtryskem tento odlišný vzhled.