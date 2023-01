Ceny energií na burze výrazně klesly. Distributoři nabízejí levnější smlouvy, ale s dlouhou fixací

Podle Golda situace usnadňuje také cenový strop na energie. Díky němu firmy vědí, jakou maximální částku zaplatí, a mohou lépe plánovat investice. „Je to i pro banky a všechny naše partnery dobrá zpráva v tom, že víme, kolik ta komodita bude stát,“ shrnul.

„Jsou pod vládním stropem sto eur za megawatt. Tudíž se to momentálně jeví jako dobré rozhodnutí,“ podotkl místopředseda představenstva kaolinky Radomil Gold. Firma potřebuje velké množství plynu a potíže jí začaly, když před rokem a půl skončil její dodavatel.

Firmy, kterým se v posledních měsících nedařilo uzavřít dlouhodobé smlouvy a skončily na spotových cenách, mají za sebou těžké období. Momentálně jsou na tom však naopak lépe než ty s fixací. Spotové ceny výrazně klesají. Cena plynu na nizozemské burze se teď pohybuje kolem 60 eur za megawatthodinu. Ještě na konci roku to bylo i 150 eur.

Některé společnosti také začaly nabízet smlouvy s cenami pod vládním stropem, ale fixované, a to docela na dlouho – na tři roky. To může být podle odborníků pro spotřebitele nevýhodné, což ostatně připouštějí i samotné energetické firmy. „Vždy upozorňujeme na to, že ten produkt má svá rizika. Že cena následně nebude klesat,“ poznamenal místopředseda představenstva firmy E-ON Jan Zápotočný. Dodal, že i přesto se stovky klientů rozhodly smlouvy s fixovanými cenami pod vládním stropem podepsat.

Podle ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora lze až v posledním čtvrtletí očekávat, že dodavatelé skutečně začnou „soutěžit o zákazníky jako za starých časů“. Zatím jen přibývá těch, kdo „uvažují o dalších nabídkách pod cenovým stropem“, ale s tříletou fixací.