Rusko vstoupilo do jiné války, než jaká ho čekala. Z chyb se ale poučilo

Zásadní chybou bylo také zaútočit ze všech stran. To ruské síly rozmělnilo a připravilo je o počáteční výhodu v početní převaze. Mohlo to fungovat jen v případě, že se ukrajinská vláda rozpadne a její armáda přestane bojovat. „Když to selhalo, a po týdnu muselo být Rusům jasné, že to nedopadne, tak neměli žádný dobrý plán B,“ zdůrazňuje Kofroň.

„Největší chybou bylo, že Rusové operaci vůbec spustili se silami, které měli k dispozici,“ hodnotí Stojar. Asi 130 praporních taktických uskupení je sice velká síla, pro srovnání je to několikanásobek velikosti české armády, ale pro stanovený úkol to bylo málo.