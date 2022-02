Mapy ukážou pestrost Ukrajiny i složitost jejích dělicích linií

Ani nejrusifikovanější Donbas (zkratka slov Doněckij bassejn – Doněcká pánev) netoužil po vládě Vladimira Putina tak, jak si v Moskvě mnozí představovali.

Válka na východě Ukrajiny přinesla ještě jeden ukazatel, který dobře ilustruje vztah tamního obyvatelstva k tomu, který ze států považují za vlast. Před boji podle dat OSN do července 2015 uteklo 2,34 milionu lidí. Z toho 1,41 milionu převážně ruskojazyčných Donbasanů zamířilo na území pod kontrolou euromajdanské vlády v Kyjevě líčené ruskými státními médii jako fašistická rusofobní junta. Zbylých 926 tisíc zvolilo útěk do Ruska.

Donbas byl ostatně vždy specifický a panoval v něm odpor ke Kyjevu i k Moskvě, k jakékoli vládě zvenčí, píše americký historik Hiroaki Kuromiya v knize Freedom And Terror in The Donbas. Upozorňuje, že regionu vládla atmosféra anarchické svobody, která je utečenecká a vyděděnecká spíše než tvůrčí. Svoboda od něčeho spíše než svoboda pro něco. A ukrajinská demokracie přes všechny své nedostatky nabízí takové svobody nesrovnatelně víc, než čím dál autoritářštější Rusko.

Střed sílí

Zatím poslední volby roku 2019 přinesly nový fenomén: Volodymyr Zelenskyj vedl poctivě bilingvní kampaň, zaměřoval se na všechny vrstvy společnosti a sliboval vstřícný přístup k Západu i Rusku. Dokázal v prvním kole získat nejvíc hlasů všude kromě samotných okrajů země.