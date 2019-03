„Sádelnatý Porošenko a kreatura Zelenskyj.“ Ruská televize se ostře naváží do ukrajinských voleb

Následuje ukázka amerického kresleného filmu Prasátko Porky původem ze 30. let a Kiseljov dodává, že nejpřiléhavější označení ukrajinského prezidenta není vepřový, ale „sádelnatý ve smyslu kluzký, lživý, a zlodějský“. Prý chystá velký volební podvod. Používá kupování hlasů, zastrašování, padělání dokumentů a proniknutí do počítačového systému voleb, vyjmenovává moderátor jeho údajné metody.

Naráží tím na postavu Ihora Kolomojského, který byl považován za jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších oligarchů v zemi. Ukrajinistka Lenka Víchová shrnula jeho byznysmodel do roku 2014 tak, že ovládal státní firmy, čerpal jejich zisky, ale nepokrýval jejich ztráty. O to přišel po Euromajdanu, kdy se změnilo směřování Ukrajiny a padl tehdejší proruský prezident Viktor Janukovyč.

Julija Tymošenková už během své dlouhé politické kariéry ukázala, že umí velmi pružně měnit názory a s Putinem jednat tak, aby to pro něj bylo výhodné, jako tomu bylo například v případě plynové krize v roce 2009. Jak by si vedl nezkušený nováček Volodymyr Zelenskyj, je zase pro většinu expertů záhadou.

O Tymošenkové se mluví nejméně a těch nejhrubších urážek ji ruská televize šetří. I jí je však připisováno například svážení zaplacených příznivců na mítinky. Nejčastěji se však objevuje, když kritizuje Porošenka.

Většina zpráv neopomene zmínit, že vážným kandidátem je také Jurij Bojko, který nabízí program usmíření s Ruskem za cenu federalizace Ukrajiny, tedy přesně to, co si přejí v Kremlu. Zprávy vypichují jeho podporu průmyslu a sliby snížení cen energií. „Kvalifikovaný a vyrovnaný politik, který neslibuje naprázdno,“ hodnotí ho Kiseljov.

Podvodná show

O kampani na Ukrajině se mluví v ruských médiích pořád. Ze sledování těchto zpráv zůstává pocit, že se odehrává prázdný a zmanipulovaný tyjátr, který řídí Amerika a na kterém chtějí vydělat boháči ožebračující čím dál chudší ukrajinský lid. „Výsledky vyhlásí prvního dubna na apríla. Prezidentskou kampaň na Ukrajině lze sledovat skutečně jen s humorem,“ říká třeba redaktor ve zprávách a dodává, že většina kandidátů nechce vyhrát, jen vydělat.

Další výrazná postava ruské propagandy Vladimir Solovjov si do své show pozval mimo jiné i ukrajinské hosty a na začátek jim položil sugestivní dotaz: „Řekněte mi o celé té mele, kterou nazýváte prezidentskými volbami. Má vůbec někdo ze všech těch lidí, kteří se toho účastní, alespoň nějaké ponětí, jak mají vypadat vztahy s Ruskem a jihovýchodem, s farníky kanonické pravoslavné církve? Existuje alespoň nějaká představa, na jakých principech se má stavět politický národ, co to pro vás znamená, jak budete zvedat úroveň života? Chápete vůbec, co děláte?“ Následoval potlesk publika. (O Solovjovovi a jeho italských vilách za miliony eur natočil zajímavé video Fond boje proti korupci.)

Vztahy s Ukrajinou řídí přímo Kreml

Vladimir Putin už na začátku svého prezidentství v roce 2000 říkal: „Musíme se zabývat Ukrajinou, nebo ji ztratíme.“ Rozpad Sovětského svazu mnohokrát označil za největší geopolitickou tragédii 20. století.

Jenže v Kremlu teď chápou, že vnitropolitickou situaci na Ukrajině a rozložení sil před volbami nemohou moc ovlivnit. Ukrajincům příliš vadí jakékoliv spojení s Ruskem a nejlepší možností je tak porážka Porošenka, řekl relativně nezávislému ruskému mediálnímu domu RBK zdroj blízký vrcholu kremelské mocenské pyramidy. Vztah k východnímu sousedovi se na Ukrajině po ruské agresi z roku 2014 skutečně proměnil, jak ukazují průzkumy veřejného mínění.