Slíbit cokoliv. Ukrajina ví, kdo se bude ucházet o prezidentskou funkci

Nejsilněji tuto kartu hraje Zelenskyj. Lidé ho znají mimo jiné z televizního seriálu Sluha lidu, v němž ztvárnil učitele dějepisu, který se nečekaně stal prezidentem a zahájil nemilosrdné tažení proti všudypřítomným úplatkům. Říká, že zkorumpovaní jsou všichni, kdo si s politikou jakkoli zadali. Jedině on, jakožto politický nováček, je prý zcela čistý. „My znamená lid Ukrajiny a oni znamená političtí důchodci,“ hlásá ve svém programu.

Kandidáti rozčarování z vývoje po roce 2014 využívají a na boji proti korupci staví značnou část svých kampaní, i když prezident v tom moc dělat nemůže a je to téma především pro podzimní parlamentní volby.

Jeho vyjádření jsou však podobně mlhavá jako v ekonomických otázkách. „Chceme žít v demokratické Ukrajině bez korupce, bez korupčníků a bez problémů,“ říká například v dalším z mnoha videí na sociálních sítích, kde vede většinu své kampaně.

Sám je navíc obviňován, že je jen bílým koněm jednoho z nejbohatších Ukrajinců Ihora Kolomojského. Ten měl podle Víchové založen svůj byznys na kontrole státních podniků, jejichž zisky čerpal, nemusel se však starat o jejich ztráty. A právě on od nástupu Porošenka přišel o největší zdroje příjmů.

Stal se zapřísáhlým Porošenkovým nepřítelem a veřejně řekl, že podpoří kohokoliv, kdo ho bude mít šanci porazit. „Zelenskyj je často vídán ve společnosti Kolomojského a pracuje pro jeho kanál 1+1,“ vysvětluje Víchová. Právě na této stanici se herec a komik proslavil, a dokonce dostal šanci promluvit k lidu v novoroční půlnoc, kdy tradičně pronáší svou řeč prezident.

Promluvil částečně v ruštině a částečně v ukrajinštině. To je ostatně jeho styl, ve svých videích z kampaně občas míchá slova z obou jazyků i v jedné větě. Podle Šíra tak cílí na jihovýchod země, kde se ruština používá častěji. Voliči jsou tam také o něco naštvanější na současný establishment a vzhledem k tomu, že Zelenskyj je protestní kandidát, dává tato strategie jasnou logiku.

Úspěch za sto dní

Tymošenková vidí příčiny korupce v tom, že nikdo za nic neodpovídá a neexistuje spravedlnost před soudy. To je podle ní důsledkem současného ústavního systému, který chce radikálně změnit. Do erbu si tak vetkla vznik Národní platformy složené ze všech aktivních občanů, která má připravit novou společenskou smlouvu a novou ústavu.

V základních konturách ji má už vymyšlenou. Chce zavést kancléřský systém podobný německému, a tedy významně oslabit roli prezidenta. Proč slibuje posílení parlamentu na úkor funkce, do níž sama kandiduje, není příliš srozumitelné ani podle odborníků. „Nejspíš spoléhá na to, že má silnou a stabilní stranickou strukturu spojenou s její osobou. Ale to se pochopitelně může změnit, pokud bude prezidentkou,“ uvádí jednu z možností Šír.

Takovouto novou ústavu pak hodlá předložit lidem v referendu. To vše chce stihnout za sto dní s tím, že pokud se jí to nepodaří, tak rezignuje. Víchová upozorňuje, že Tymošenková by k ničemu takovému neměla pravomoci a její vliv v současném parlamentu, který bude ještě zasedat déle než oněch sto dní, je malý. Takže si upletla past, z níž není úniku.