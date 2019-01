Petříček navštívil ukrajinský Mariupol. Je třeba tlačit Rusko k ukončení konfliktu, řekl

Petříček odletěl z Kyjeva nejprve do města Dnipro (dříve Dněpropetrovsk) a poté do Mariupolu. „Odtamtud se přesunul do blízkosti frontové linie bojů, respektive na místo, kde ukrajinská armáda dohlíží na přechod obyvatel mezi územím pod její kontrolou a územím pod kontrolou ruských separatistů. Ten check point se nachází zhruba půl hodiny cesty od Mariupolu,“ dodal z místa reportér ČT Jan Šilhan.

Přes kontrolní stanoviště, vzdálené asi 25 kilometrů od ukrajinského přístavu Mauriopol u Azovského moře a 45 kilometrů od hranic s Ruskem, přechází podle hlídkujících vojáků až pět tisíc civilistů denně. Jde například o penzisty z povstalci ovládaných území, kteří si na ukrajinské straně vyzvedávají důchody, o cestující za příbuznými nebo o pracující dojíždějící do mariupolských podniků.

„Linie dotyku je něco, co člověk z kanceláře asi nemůže pochopit,“ řekl Petříček. „Trpí tu nejvíce obyčejní lidé,“ upozornil a v této souvislosti přislíbil, že Česká republika by mohla rozšířit svou pomoc určenou dětem postiženým konfliktem. Od roku 2014 vynaložila ČR na humanitární pomoc Ukrajině asi osm milionů eur.