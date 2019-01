Ukrajina versus Rusko: Podle Petříčka nejde tolerovat, že je v mezinárodních vztazích síla nadřazena právu

Neříkáme, kdo má na Ukrajině volby vyhrát. (…) Není to o tom, že bychom na Ukrajině někoho podporovali. V tuto chvíli jednáme o tom, že by měla Ukrajina pokračovat v reformách, které započala. Nejlepší odpovědí na tlak, kterému je dnes vystavena, je budování demokratického a prosperujícího státu.

Odjíždíte v době, kdy vrcholí předvolební kampaně, chystají se prezidentské volby. Je tady Unie od toho, aby v této době – dejme tomu prostřednictvím českého ministra zahraničí – dala najevo, jak by měly volby dopadnout, koho podporuje?

Budu hovořit i o našich obchodních vztazích, protože Ukrajina je významným ekonomickým partnerem České republiky, v dnešní době je to dvacátá nejvýznamnější země, co se týče zahraničního obchodu. Navíc má výrazně růstovou tendenci, jen v letech 2017–2018 vzrostla ekonomická výměna o šestnáct procent. Takže je zde celá řada příležitostí i pro české podnikatele.

A na tom bude postavena vaše mise? S kým se potkáte, co chcete ukrajinským představitelům sdělit?

Hovořil jsem s některými českými podnikateli, měli by zájem na Ukrajině investovat, ale pokud tam bude nedostatečná vymahatelnost práva, tak se obávají, že investice by mohly být znehodnoceny. Takže je i zájem Ukrajiny pokračovat v reformách, rozvíjet občanskou společnost, zachovat nezávislost médií. Rozhodně nemám chuť podporovat toho či onoho kandidáta.

Selhalo podle vás v něčem ukrajinské politické vedení v těch posledních letech? I když řada reforem už proběhla.

Ano, Ukrajina už udělala některé kroky, které mají například potlačit korupci. Jsou tam první vlaštovky, co se týká upevňování právního státu, a také v sociální a ekonomické rovině se snaží provádět reformy, které by nejen Evropa, ale i sama Ukrajina měla chtít udělat. Nicméně EU upozorňuje, že tempo reforem by nemělo – i s ohledem na volební rok – být zpomaleno, že má Ukrajina před sebou skutečně celou řadu povinností. Hlavně vůči vlastním občanům.

Sbližování Unie a Ukrajiny dráždí Rusko dlouhodobě. Vy jste v Senátu kritizoval Rusko za přístup k Ukrajině i kvůli kerčskému incidentu. Vidíte, že by tato kritika EU na adresu Ruska měla nějaké viditelné dopady? Že by nějak měnila jeho chování? Nebo je to frustrující, když vidíte, že můžete vydat protestní nótu, dohodnout se na sankcích, ale Rusko se rozhodlo neustupovat?

Pro Českou republiku je z dlouhodobého hlediska zájmem, abychom měli korektní vztahy s Ruskou federací, ale zároveň nemůžeme připustit, že by bylo porušeno mezinárodní právo. Že se Rusko bude chovat agresivně vůči svým sousedům a bude se snažit silou překreslit hranice poválečného uspořádání Evropy. Myslím si, že by Česká republika neměla tolerovat, že je v mezinárodních vztazích síla nadřazena právu.