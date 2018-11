Spor Ruska a Ukrajiny o Kerčský průliv je dlouhodobý. Otevřený střet hrozil už před patnácti lety

Ukrajina požadovala v oblasti tvrdou delimitaci hranice a vymezení státní svrchovanosti každého ze států nad těmito prostorami. Rusko naopak prosazovalo, aby Azovské moře a Kerčský průliv rozhraničeny nebyly a staly se místo toho vnitřními vodami obou států, které by je využívaly společně.

Podle dohody mají Azovské moře a Kerčský průliv v současnosti volně využívat obchodní i válečné lodě plující pod ruskou či ukrajinskou vlajkou. Obchodní plavidla třetích zemí pak mohou volně proplouvat oblastí do ukrajinského nebo ruského přístavu či opačným směrem. Válečné lodi třetích zemí už ale potřebují ke vstupu do oblasti oficiální pozvání nebo souhlas jedné ze stran, která se na tom musí shodnout s druhou stranou.

Napětí v oblasti ještě zvýšilo v roce 2016 zahájení stavby ruského mostu, jenž překlenuje Kerčský průliv na anektovaný Krym a vede i přes výše zmíněný ostrov Tuzla. Kvůli stavbě byl průplav několik dní uzavřen pro obchodní lodě, což způsobilo ztráty ukrajinským přístavům. Devatenáct kilometrů dlouhý most letos v květnu osobně otevřel ruský prezident Vladimir Putin.

Zatýkání rybářů a blokády lodí

Kyjev označuje stavbu mostu za nelegální a podal kvůli ní na Rusko žalobu ke Stálému rozhodčímu soudu v Haagu, který by měl věc posoudit příští rok. Pod mostem navíc neproplují lodě vyšší než třiatřicet metrů, což Ukrajina považuje za součást obchodní šikany.

Ještě před otevřením mostu si ruská a ukrajinská strana vzájemně zadržely rybářské lodi. Ukrajina nejprve letos v březnu zastavila v Azovském moři krymskou rybářskou loď registrovanou na Ukrajině, ale plující (tedy podle Kyjeva ilegálně) pod ruskou vlajkou a zatkla posádku.

Rusko pak začátkem května zadrželo v Černém moři ukrajinskou rybářskou loď a její posádku s odůvodněním, že nelegálně lovila v oblasti, kterou Rusko považuje za svou výlučnou ekonomickou zónu.

Po otevření mostu začalo Rusko zastavovat v průlivu ukrajinské i mezinárodní lodě, oficiálně z bezpečnostních důvodů; tajná služba FSB uvedla, že pátrá po potenciálních ukrajinských sabotérech, kteří by se podle ní mohli snažit vyhodit most do vzduchu.

Ukrajinská pohraniční služba letos ohlásila, že Rusko během několika měsíců zastavilo celkem 150 ukrajinských plavidel směřujících do přístavů Berďansk a Mariupol, přičemž některé kontrolovalo i pět dní.

Od zahájení ruských kontrol proplouvajících lodí je pohyb v přístavech částečně paralyzován a podle informací ukrajinských médií se za prvních sedm měsíců letošního roku snížily příjmy plynoucí z přístavů Mariupol a Berďansk oproti loňskému roku téměř o čtvrtinu.

Ruský parlament navíc koncem září schválil zákon, který zmocňuje jednotky národní gardy vykázat cizí lodě z Kerčského průlivu a eskortovat je do speciálního doku, pokud cizí plavidla poruší pravidla navigace.