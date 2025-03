Na Ukrajině působí i francouzské drony. Jejich výrobce chce znásobit produkci

Evropští lídři se na pařížském summitu ochotných shodli na nutnosti zvýšit dodávky zbraní na Ukrajinu. A to včetně dronů, které se v boji s ruskými jednotkami ukázaly jako velmi účinné. Jejich hlavní francouzský výrobce, který své stroje posílá Kyjevu, chce v příštích týdnech znásobit produkci.

Společnost Delair vyrábějící drony v nenápadném závodě nedaleko Toulouse téměř zcela přeorientovala svoji produkci na válečné účely. Její drony měly původně chránit energetickou infrastrukturu a bezpečnost železnic. Od roku 2016 je ale už má ve své výzbroji ukrajinská armáda.

Na Ukrajinu šlo v loňském roce odtud i padesát dronů DT 26, které slouží ke zkoumání pozic ruských jednotek a mají dolet třicet kilometrů. Ukrajinská armáda má největší zájem o průzkumné drony, ale vyrábějí tu i ty sebevražedné.

„Vybrala nás vláda, abychom vyvinuli první dálkově ovládaný francouzský dron schopný nést munici,“ uvedl vedoucí vývoje a bezpečnosti Vincent. Společnost má přes sto zaměstnanců, podle typu dronů jich za měsíc vyrobí deset až patnáct s jasně definovanými vlastnostmi. „Je to neviditelný dron, který může letět co nejdál a nést co největší nálož výbušnin,“ podotkl vedoucí výroby Luc.