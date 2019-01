Ukrajina je rozpolcená a vyčerpaná. V zemi pak rostou nacionalistické tendence, upozorňuje Karas

„Je to pochopitelné. Země je rozdělená, rozpolcená, zničená vlastní neschopností vypořádat se s korupcí a dodržovat zákony, v takové společnosti pak rostou nacionalistické tendence,“ upozorňuje Karas. „V poslední době je vnímáme oslavou Bandery, oslavou výročí, na něž by si Ukrajinci možná ani nevzpomněli,“ podotýká. Řada politiků včetně Porošenka i Tymošenkové ví, že slovo o vlasti, o hrdosti padne na úrodnou půdu, připomíná.

„Ukrajinská společnost dnes nehledá nějaké politické ideály a vzdušné zámky. Ukrajince trápí mrtví v Donbase, to, zda narukují synové do armády a zda budou mít teplo ve svých domovech. To jsou pro ně zásadní volební témata,“ podotýká Karas a upozorňuje, že v zemi rostou nacionalistické tendence.

Naopak třeba v otázce členství v NATO jsou politici ve vyjádřeních před veřejností opatrnější. „Vědí, že členství v NATO je ožehavější téma – nejen pro sousední Rusko, ale i doma. Pro řadu Ukrajinců je to stále členství v něčem, co si země kdysi přece nepřála,“ říká Karas. Co se týká EU, značná část současné ukrajinské politické scény by chtěla být její součástí. „Zároveň si ale v Kyjevě všichni uvědomují, že na to Ukrajina ještě není zralá,“ říká Karas.