Tymošenková v průzkumech poráží Porošenka. Roztržka s Ruskem ale může zahýbat kartami

Porošenko apeloval na poslance, aby schválili válečný stav po incidentu v Kerčském průlivu, při němž Rusové stříleli na ukrajinské námořníky. Zahájení prezidentské volební kampaně je přitom naplánováno už na 30. prosince. Někteří poslanci proto obvinili Porošenka z pokusu ovlivnit blížící se prezidentské klání.

Podle posledních průzkumů má zatím navrch Tymošenková, vyhrocené vztahy s Ruskem a válečný stav ale ještě můžou s kartami zamíchat. Pětina voličů je totiž dosud nerozhodnutá, ukázala nedávná sondáž agentury Unian. Tymošenková by podle ní vyhrála první kolo se ziskem 14 procent hlasů. Porošenko by byl s 11 procenty druhý těsně následován hercem, režisérem a bavičem Volodymyrem Zelenským.

S válečným stavem jde ruku v ruce omezení osobní svobody, varuje Tymošenková

Tymošenková se teď postavila proti Porošenkovi a varuje před negativními dopady válečného stavu. „Znamená to, že vláda bude vnikat do domů Ukrajinců, a ne do domů agresivní cizí mocnosti. Budou vám lézt do soukromých e-mailů a vezmou vám svobodu slova,“ prohlásila šéfka hlavní opoziční strany Baťkivščyna (Vlast).