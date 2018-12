„Pád třetího Říma“, či „legalizace rozkolu“? Co znamená nezávislost ukrajinské pravoslavné církve

„Význam tomosu daleko přesahuje Ukrajinu. Co znamená? Je to ‚pád třetího Říma‘ jako nejstaršího koncepčního pokusu Moskvy o světovou hegemonii. Tady, v naší zemi, se rozhoduje budoucnost světového pravoslaví. Chápeme ji jinak než Rusové. To je další důvod, proč Ukrajinci a Rusové nemohou jít stejnou cestou,“ prohlásil už letos v září ukrajinský prezident Petro Porošenko.

Další krok představuje právě probíhající sjednocování UPC-KP, UAPC a těch farností UPC-MP, které o to stojí, do jedné ukrajinské pravoslavné církve. Hlava této sjednocené církve, metropolita Epifanij, pak od konstantinopolského patriarchátu obdrží autokefalii.

Zbylé dvě pravoslavné církve působící na Ukrajině pak Konstantinopol až do letošního října neuznávala. Ukrajinská autokefální pravoslavná církev (UAPC) vznikla už v roce 1921, sovětský režim ji ale prakticky zlikvidoval a církev přežila jen mezi příslušníky ukrajinské diaspory, kteří ji koncem 80. let pomáhali obnovit.

Autor: ČT24 Zdroj: Razumkov Centre, Religious Information Service of Ukraine, New Eastern Europe

Jednotlivé farnosti se ale mohou samy rozhodnout, pod jaký stolec chtějí patřit. Pokud by se farnosti UPC-MP přidaly ke sjednocené ukrajinské církvi, mohla by se tato nově vzniknuvší ukrajinská církev stát po ruské druhou nejpočetnější pravoslavnou církví na světě. Podle Radia Svobodná Evropa/Radia Svoboda (RFE/RL) přešlo od vypuknutí konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem v roce 2014 pod UPC-KP víc než sedmdesát farností UPC-MP.

Svoláním rady zakládající sjednocenou ukrajinskou pravoslavnou církev ale celý proces nekončí, nýbrž v mnoha ohledech teprve začíná. „Jestli to potrvá půl roku, rok, tři roky nebo pět let, na tom nezáleží,“ podotkl mluvčí UPC-KP. Narážel tak na skutečnost, že sjednocování může trvat i desítky měsíců.

Oba vlastní ukrajinský stát, pro-ruský exprezident Viktor Janukovyč je ale bezplatně přenechal v užívání UPC-MP, a to na padesát let (do roku 2052). Podle některých právníků však vláda může smlouvy revokovat a patriarcha Filaret, hlava UPC-KP, uvedl , že by oba kláštery měla získat sjednocená ukrajinská pravoslavná církev.

Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti už zrušilo registraci, která dávala UPC-MP v užívání Počajivskou lávru, s odůvodněním, že došlo k porušení zákona. Ruská pravoslavná církev ale tvrdí, že zrušením registrace její právo na užívání kláštera nezaniká, a naznačila, že by se mohla obrátit na soud.

Hrozí konflikt?

Konstantinopolský patriarchát ve svém říjnovém oznámení vyzval všechny zúčastněné, aby se vyhnuli násilí. Někteří ukrajinští představitelé se však obávají, že k němu dojde a že by mohlo jít o provokace řízené z Moskvy. Tamní metropolita Ilarion, zodpovědný za zahraniční styky moskevského patriarchátu, řekl, že „pravoslavní věřící samozřejmě budou chránit svá svatá místa a může dojít ke krveprolití“.

Terčem útoku už se nedávno stal kyjevský chrám svatého Andrije, byť zatím není jasné, kdo za ním stojí a jaká byla jeho motivace. Na svatostánek, který do října patřil UAPC a nově byl předán konstantinopolskému patriarchátu, hodili neznámí pachatelé zápalné lahve. Vážnější škody sice nezpůsobili, útok ale vyvolává obavy, že by vznik sjednocené ukrajinské církve mohl mít dramatičtější dohru, než je nezbytně nutné.