Ruská mobilizace nemá limity, dle ruského listu Kreml hodlá povolat milion mužů

Její slova potvrzuje i právník a obhájce lidských práv Pavel Čikov. „Vyhláška neuvádí žádné podrobnosti o mobilizaci. Je formulována tak široce, jak je to jen možné,“ říká s tím, že je jen na rozhodnutí ministra obrany, koho na frontu pošle. Mobilizace podle Čikova začne rezervami, ale rozhodně u nich nemusí skončit. „Pokud bude potřeba více, dekret umožňuje mobilizaci neomezeného počtu branců,“ dodává.

„Prezidentský dekret vyzývá k částečné mobilizaci, nespecifikuje ale žádné parametry, které by tuto částečnost vymezovaly,“ vysvětluje ruská politoložka Jekatěrina Schulmannová. „Podle textu může být povolán kdokoliv, s výjimkou pracovníků vojensko-průmyslového komplexu, kteří budou mít nárok na odklad. Že se mobilizace týká pouze vojáků v záloze, kteří mají nějakou vojenskou odbornost, bylo zmíněno v projevu, nikoli ve vyhlášce,“ upozorňuje.

Ministr obrany Šojgu přitom ve středu tvrdil, že povolání do zbraně se bude týkat pouze tří set tisíc rezervistů.

Ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že mobilizace by se neměla dotknout studentů, dva dny předtím ale již začali poslanci Jednotného Ruska připravovat návrh, podle kterého by studenti získali nárok na akademické volno po dobu vojenské služby na Ukrajině.

Meduza připomíná, že to není poprvé, co se Kreml takto zbavuje odpovědnosti za nepopulární rozhodnutí. Stejnou strategii použil již v prvním roce pandemie covidu, kdy byli za opatření proti šíření nemoci zodpovědní také regionální zastupitelé.

Rozhodnutí o mobilizaci podle mnohých komentátorů může poškodit reputaci samotného Putina. Delegace odpovědnosti na ministra obrany je tak podle politologa a novináře Alexandera Baunova strategickým krokem. „Putinovi hrozí, že ztratí svůj status benevolentního cara,“ vysvětluje. „Když se lidé budou ptát ‚Proč já? Proč ne on? Proč moje dítě, a ne dítě mých sousedů?‘, bude na Šojguovi, aby odpověděl,“ říká.

Strach z fronty

I navzdory tomu ale podle Baunova režim riskuje ztrátu podpory. Odvody proto bude zneužívat i jako nástroj represe, domnívá se politolog.

„Vybočuješ z řady? Dostaneš povolávací rozkaz. Hodí se jim to jako prostředek k potlačení protestů proti samotné mobilizaci,“ vysvětluje Baunov. V případě všeobecné mobilizace by prý lidé neměli co ztratit, částečná mobilizace ale může být použita k zastrašování oponentů.