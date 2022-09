Ruská policie zatýká demonstranty proti mobilizaci. Letenky ze země rychle mizí

Protiváleční aktivisté svolali na středeční večer celonárodní protesty proti mobilizaci, která je v Rusku první od druhé světové války. „Tisíce ruských mužů – našich otců, bratrů a manželů – budou vrženy do válečného mlýnku na maso. Za co budou umírat? Proč budou matky a děti prolévat slzy?“ uvádí hnutí Vesna v prohlášení, v němž vyzývá Rusy, aby v sedm hodin večer vyšli do center svých měst.

„Nyní válka přijde do každého domu a každé rodiny,“ varuje dále uskupení, které je podle agentury Reuters protiválečným sdružením. Vesna dále viní Putinův režim z toho, že „uvrhl Rusko do strašlivého krveprolití, izolace a chudoby“.