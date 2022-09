Nejen vojenské neúspěchy a ekonomické sankce. Rusko svou agresí ohrožuje vlastní existenci

The Economist zmiňuje rok 1904, kdy se car Mikuláš II. snažil odvrátit revoluci hledáním zrádců a „malou“ válkou s Japonskem, kterou ale o rok později prohrál a za dalších dvanáct let carské impérium zaniklo. Podobně v roce 1979 Sovětský svaz „pod tíhou vlastních rozporů“ napadl Afghánistán a o dvanáct let později se taktéž zhroutil.

Úvahy o možném rozpadu Ruska nejsou nové. Například britský The Economist o nich psal už v roce 2015, tedy rok po zahájení ruské války vůči Ukrajině. Poukazoval tehdy na to, že předchůdci současného Ruska se už několikrát snažili agresí a expanzí bránit modernizaci státu, což nakonec vedlo k jeho konci.

„Dnešní národní prapory, které jsou financovány z místních rozpočtů, skládají se z dobrovolníků ze stejného regionu a používají speciální kombinaci symbolů a hodnot ke zdůraznění své etnické nebo územní identity, mohou poměrně snadno přejít z účasti ve válce ‚za rusko-ukrajinskou jednotu‘ ke zpochybnění nespravedlivého postavení svých etnických skupin nebo území v příliš centralizované Ruské federaci. Vzhledem k aktivnímu rozvoji místních protiválečných hnutí jsou pro to předpoklady,“ míní The Insider.

Podle britského magazínu by čečenský odchod měl dramatický dopad na celý Severní Kavkaz, především na sousední, mnohem větší a rozmanitější Dagestán, a případný konflikt v oblasti by v kombinaci se slabostí centrální vlády mohl vést k odpoutání se od Moskvy i další regiony.

„Moskva platí diktátorskému a zkorumpovanému Čečensku obrovské částky výměnou za to, že (čečenský vůdce Ramzan) Kadyrov předstírá, že (Čečensko) je součástí Ruska, a slíbil loajalitu Putinovi,“ konstatuje The Economist.

The Economist míní, že prvním „odpadlíkem“ by v případě Putinova konce a vyschnutí federálních peněz mohlo být Čečensko, které v minulých desetiletích bojovalo s centrální mocí ve dvou válkách a na nějž má Moskva už jen mizivý vliv. „Putin formálně zachoval Čečensko jako součást Ruska, zatímco se de facto vzdal kontroly nad jeho územím,“ popisuje Fjodorov.

Odstředivé tendence v srdci země

Separatistický potenciál má v neposlední řadě i střední Rusko, tedy oblast Povolží a Uralu, kde disponují už nyní v rámci Ruska výraznou autonomií Tatarstán a Baškortostán. Oba regiony mají významná ložiska ropy, leží na důležitých dopravních křižovatkách a ve srovnání se zbytkem federace mají diverzifikovanou ekonomiku, vypočítávají Pyziur a Motyl. Parlament Tatarstánu přijal už v roce 2008 deklaraci nezávislosti, Rusko i OSN ji ale ignorovaly.

Celý region kolem Uralu, který zahrnuje několik federální subjektů, by mohl podle The Economist vytvořit republiku – jak se o to pokusil v roce 1993 – s centrem v Jekatěrinburgu, případně by mohl vytvořit unii se Sibiří, míní britský magazín.

The Economist a historik Alexander Etkind pak nastolují ještě otázku, co by v případě rozpadu Ruska bylo s územími, která dříve Rusku nepatřila, jako jsou Kaliningradská oblast, již získal Sovětský svaz po druhé světové válce na úkor Německa, východní část Karelie, o niž přišlo Finsko po zimní válce v roce 1940, či Kurilské ostrovy v Sachalinské oblasti, na jejichž část si činí nárok Japonsko.

Hrozící chaos

Pokud by se Ruská federace opravdu rozpadla, neslo by to s sebou velká bezpečnostní rizika. Rusko tak sice paranoidně obviňuje Spojené státy, že usilují o jeho rozpad, takový scénář je však noční můrou Západu, píše The Economist. Poukazuje přitom na otázku zajištění kontroly nad ruským jaderným arzenálem.

„Přestože by velitelské centrum zůstalo v Moskvě, zajištění raket rozmístěných na ruském území by mohlo být těžší, než tomu bylo po rozpadu Sovětského svazu,“ připomíná The Economist skutečnost, že Ukrajina i Kazachstán, na jejichž území byly v době SSSR umístěny jaderné zbraně, se jich po rozpadu svazu vzdaly a jejich hlavice byly odvezeny do Ruska.

Podle Hodgese by případný ruský kolaps mohl být pozvolný, ale také náhlý, násilný a chaotický. „Pokud se na tuto možnost nepřipravíme tak, jako jsme se nedokázali připravit na rozpad Sovětského svazu, mohlo by to vnést do naší geopolitiky nesmírnou nestabilitu,“ varuje generál.