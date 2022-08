Riziko jaderného konfliktu vzrostlo, Kreml ale zatím jen zastrašuje, míní odborník

Zároveň upozorňuje, že ruská vojenská doktrína vyhrazuje právo použít jadernou zbraň v případě ohrožení celistvosti či samotné existence Ruské federace. Riziko, že by Moskva použila atomovou bombu kvůli válce na Ukrajině, podle Břízy existuje, ale není aktuální. „Nemyslím si, že by nastalo například v případě, že by se Ukrajině podařilo zničit Krymský most nebo kdyby dobývala Donbas nebo jižní teritoria,“ domnívá se expert.

Jinou otázkou by bylo případné ukrajinské dobývání okupovaného Krymu. Kdyby na něj došlo, tak by ale v Kremlu řešili zcela jiné diskuze než ty o jaderných zbraních, protože pro Rusko by ztráta poloostrova byla katastrofální, dodává Bříza.