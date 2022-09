Nasazení rezervistů je otázka minimálně týdnů, možná měsíců, komentují experti ruskou mobilizaci

Kofroň: Rusku by na podzim či v zimě došli vojáci

Také politický geograf Jan Kofroň z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy míní, že nasazení rezervistů nějakou dobu potrvá.

„I u těch, kteří mají za sebou vojenskou službu v nedávné době nebo jsou to vojáci, kteří nedávno ukončovali kontrakt, si myslím, že se bavíme v řádu minimálně nižších týdnů. U těch ostatních, kteří jsou pět šest let od své vojenské zkušenosti a jejichž jednotky třeba reálně neexistují, nebo jsou jenom na papíře a je třeba je znovu konstituovat, se bavíme o dlouhých týdnech, ne-li měsících.“

Putin podle něj musel na současnou situaci reagovat, neboť jinak by Rusku na podzim či v zimě došli vojáci. Vyhlášená mobilizace je omezená, aby ji byl režim schopný ustát, je ale otázka, jestli bude stačit, podotýká Kofroň. Ohlášená mobilizace znamená navýšení počtu vojáků zhruba o třicet procent, což podle něj není málo, ale není to extrémní číslo, které by zasáhlo každou ruskou rodinu.

Ukrajina není kvůli ruské mobilizaci v kritické situaci, díky své vlastní mobilizaci nyní Rusko přečísluje. „Největší otázka je, kolik mají těžké techniky. Rusy pravděpodobně přečíslují dva, možná tři ku jedné,“ dodává Kofroň. Podstatnější podle něj je, zda vydrží dodávky západních zbraní a munice.

Bahenský: Ukrajina svou strategii moc měnit nemusí

Reálné dopady mobilizace budou záležet na tom, kolik vojáků a jak rychle se Rusku skutečně podaří na Ukrajinu nasadit, podotýká Vojtěch Bahenský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Rusku by to určitě pomohlo zabránit další úspěšné (ukrajinské) ofenzivě, průlomu, jak se to Ukrajině povedlo u Charkova, kde to, že Rusové neměli dostatek vojáků, bylo jedním ze zásadních problémů.“

„Mohlo by to pomoci Rusku zafixovat frontovou linii tam, kde je nyní, možná pro nadcházející zimu, byť i tam záleží na tom, kolik vojáků se jim podaří mobilizovat a jak rychle,“ dodává analytik. Pokud budou mobilizovaní vojáci provádět jen obranné operace, může je Rusko nasadit poměrně rychle, pokud by z nich ale chtělo vytvářet jednotky pro ofenzivní operace, zabralo by to minimálně nekolik měsíců, odhaduje Bahenský.

Ukrajinci podle něj kvůli ruské mobilizaci nutně nemusí výrazně měnit svou strategii. „Oni se do značné míry opírají o snahu o narušování ruské logistiky a tyto snahy počet nasazených ruských vojáků příliš neovlivní. Naopak pokud Rusko nasadí více vojáků, může to ještě napnout jeho schopnosti logisticky je na frontě zajistit,“ míní Bahenský.