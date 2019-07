Ženevská konvence o válečných zajatcích měla zajistit lidské zacházení, v praxi ale selhala

Úmluvy z roku 1949 byly posléze pozměněny třemi dodatkovými protokoly z let 1977 a 2005.

Ženevské úmluvy jsou čtyři úmluvy a tři dodatkové protokoly, které upravují podmínky a pravidla na ochranu osob boje se neúčastnících (civilisté) nebo z bojů vyřazených (váleční zajatci, ranění a nemocní vojáci) během ozbrojených konfliktů podle mezinárodního práva. Poslední revize ženevských úmluv byly sjednány na diplomatické konferenci konané v Ženevě od 21. dubna do 12. srpna 1949, přičemž byly aktualizovány předchozí první Ženevská úmluva, druhá Ženevská úmluva a třetí Ženevská úmluva a doplněna čtvrtá Ženevská úmluva. Ženevské úmluvy byly ratifikovány celé nebo s výhradami 194 státy.

Snaha stanovit pravidla pro zacházení se zajatými vojáky nepřítele se objevila už v 19. století. Na přelomu 19. a 20. století pak tato pravidla kodifikovaly hned dvě Haagské konvence. Nejprve v roce 1899 na návrh ruského cara Mikuláše II. vznikly tři úmluvy a tři menší deklarace, o osm let později potom díky Theodoru Rooseveltovi v platnost vstoupilo hned třináct úmluv. Dolaďovaly detaily a vyplňovaly chybějící místa. Například se na rozdíl od předchůdců soustředily i na námořní válku.

Jeden z článků Haagských úmluv sice chemikálie zapovídal ve výbušných projektilech, nijak ale neřešil jiná užití. Válčící strany proto skladovaly vražedné plyny v lahvích a vypouštěly je za příznivého větru tak, aby jedy doputovaly až do nepřátelských pozic.

Svůj zážitek vyprávěl třeba důstojník Britského královského letectva Frederick Powell, kterého Němci zajali v únoru 1918. „Autem mě odvezli do města, kde se mě německý důstojník vyptával na klasické věci, jméno, regiment a hodnost. Odpovídal jsem, ale když se mě zeptal na letku, odvětil jsem, že to prozradit nemohu. Prohlásil jen, že to není žádný problém,“ vzpomínal Powell.

Řadoví vojáci ale takové štěstí neměli. Ačkoliv dosud platné úmluvy výslovně zakazovaly práci zajatců, která souvisela s nepřátelským vojenským úsilím, realita byla odlišná. O své zkušenosti se podělil Ernest Wilson, z jehož pracovní skupiny přežila pouhá polovina z šedesáti zajatců.

Třetí Ženevská konvence z roku 1929

Mezinárodní červený kříž už v roce 1921 volal po revizi Haagských úmluv a ke konci dvacátých let toto volání bylo vyslyšeno. Třetí Ženevská konvence, rozsáhlý dokument o sedmadevadesáti článcích, se zevrubně zabýval postavením válečných zajatců, jejich právy i povinnostmi věznitelů.

Úmluva měla mimo jiné zajistit, že každému zajatci se dostane adekvátního stravování a ošetření. Všichni věznění také měli nárok posílat poštu a dostávat balíky a za práci, jež nesměla mít vojenský charakter, museli být peněžně odměňováni.

Důstojníci nesměli pracovat vůbec a měli nárok na takový plat, jaký by dostali ve vlastní armádě, případně v armádě nepřítele, přičemž vybrán byl ten nižší.