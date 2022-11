Rusové z Ukrajiny odvezli tisíce dětí. Protiprávní deportace jsou válečným zločinem

Na podezřelé transfery dětí z Ukrajiny do Ruska tento týden znovu upozornil prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho vláda ustavila Radu pro ochranu a bezpečnost dětí, tento orgán aktuálně jednal přímo s generálním tajemníkem Organizace spojených národů António Guterresem.

„Diskutovali o tom, jak zastavit deportace ukrajinských dětí do Ruska a vrátit domů všechny, kteří byli násilně deportováni. Je to nejméně jedenáct tisíc dětí – známe je jménem. Ale to jsou jen ty, o kterých víme. Ve skutečnosti jich bylo deportovaných více,“ uvedl prezident Zelenskyj.

Podle náměstkyně generálního tajemníka OSN pro lidská práva Ilze Brandsové Kehrisové existují věrohodná obvinění z nucených přesunů dětí bez doprovodu na území okupované Ruskem nebo do samotné Ruské federace. „Jsme znepokojeni tím, že ruské úřady přijaly zjednodušený postup pro udělování ruského občanství dětem bez rodičovské péče a že tyto děti by mohly být způsobilé k adopci ruskými rodinami.“