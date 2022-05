„Občas seberou celou školku.“ Poradce Zelenského potvrdil nucené deportace do Ruska

V Doněcké oblasti pak armáda vzdoruje ruským útokům, v Luhanské oblasti se dle poradce snaží okupanti obránce obklíčit. „Je tam 40 tisíc našich vojáků. Nenechají se obklíčit, jsou to zkušení vojáci,“ řekl.

Obránci v Charkovské oblasti podle Žovky zaznamenali v poslední době velké úspěchy, někteří obyvatelé se tak začínají vracet do svých domovů. „V určitých úsecích se ukrajinská vojska dostala na hranici s Ruskou federací. Město Charkov je plně odblokováno, není už intenzivně ostřelováno,“ přiblížil.

„Víme, že tam jsou lidé mučeni a vyslýcháni. Pak jsou vysláni na Dálný východ a na Sibiř. Nejhorší je, že se to týká i dětí. Občas se stává, že seberou celou mateřskou školku a vystěhují ji na území Ruské federace. Máme případy, že matky byly odloučeny od svých dětí,“ vylíčil. Ukrajinské úřady podle něj situaci řeší s Červeným křížem a snaží se nad ní získat kontrolu.

Do Ruska byly podle médií zavlečeny také desítky tisíc civilistů, v souvislosti s nucenými deportacemi se mluví i o filtračních táborech. „Je to pravdivá informace. Velké množství civilních obyvatel z Mariupolu a ze severu v podstatě donutili přejít na území Ruska. Předtím je nutí projít filtračními tábory,“ potvrdil Žovka.

Ani v mariupolských ocelárnách Azovstal se podle něj i přes vleklé obléhání a tvrdé boje ukrajinští vojáci nevzdávají. „Byla evakuace zraněných (…) Teď držíme palce, aby se všichni ukrajinští vojáci dostali do bezpečí,“ uvedl Žovka. Zranění jsou však podle dostupných informací přesouváni na okupovaná území pod kontrolou Moskvy.

Přestože ukrajinské úřady disponují informacemi o počtech zahraničních dobrovolníků v zemi, o případných obětech v jejich řadách podle Žovky není jasno. „Bohužel válka trvá i nadále. Každý den, každý večer, každou noc umírají na Ukrajině lidé a není vyloučeno, že to nejsou jen Ukrajinci,“ doplnil poradce Zelenského.

Mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem podle něj aktuálně neprobíhají. „Ruská strana si nepřeje pokračovat,“ řekl Žovka s tím, že Moskva projevovala neochotu také předtím, než ukrajinská armáda dosáhla prvních úspěchů na bojovém poli. „Čekáme na další výsledky a pak možná budou rozhovory pokračovat,“ uvedl.

Nejvíce dle poradce napadená země potřebuje těžké zbraně jako tanky a pancéřovaná vozidla, které hodlá použít k dobytí okupovaných území. Nutné je podle něj nadále podporovat sankce proti Rusku a Ukrajina by také měla co nejrychleji získat status kandidátské země do Evropské unie. „Chceme zastavit agresora. Potřebujeme proto vaši podporu a solidaritu,“ zakončil.