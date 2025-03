Tesla v Německu čelí nízkým prodejům a útokům

Zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák řekl, že pokles prodeje byl zaznamenán v Německu už v roce 2024, tehdy ve spojení se zrušením dotací od spolkové vlády. Letos je to právě kvůli Muskově podpoře AfD. Německo nicméně zůstává pro Teslu důležitým trhem. Celkově činí podíl elektroaut v Německu jen něco přes tři procenta, dodal zpravodaj.

Musk omylem zrušil opatření proti ebole. Prý to napravil, experti tvrdí opak

Trump uspořádal přímo před Bílým domem prodejní show na Muskovu podporu. „Od Trumpa to byl pozoruhodný projev loajality vůči Muskovi. Nestává se tak často, aby Trump sáhl do vlastní kapsy a ujal se některého ze spojenců,“ říká novinář agentury Associated Press Chris Megerian.

Trump oznámil, že si červené auto za osmdesát tisíc dolarů od Muska koupí. Útočníky na vozy a obchody Tesly chce v budoucnu stíhat jako teroristy. „Udělám to. Udělám. Zastavím je. Chytíme každého, kdo to dělá, protože poškozuje skvělou americkou firmu,“ prohlásil Trump.

Podle analytiků ale není příliš pravděpodobné, že Trumpova podpora dokáže nezájem o Teslu zvrátit.