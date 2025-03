Nepřátelé nepočkají, až Evropa dokončí zelenou tranzici, řekl Fiala

Budování bezpečnostní architektury Evropy na důvěře vůči Rusku nemá smysl, dokud Rusko nepřestane krást cizí území, řekl na konferenci o bezpečnosti na Pražském hradě premiér Petr Fiala (ODS). Nepřátelé svobodného světa podle něj nepočkají, až Evropa dokončí svou zelenou tranzici. Na akci promluví i prezident Petr Pavel nebo poradce ukrajinského prezidenta Oleksandr Kamyšin.

Mír na Ukrajině nelze zajistit pouhým vyjednáváním s Kremlem, diplomacie bez podpůrných ekonomických a vojenských argumentů nefunguje, řekl předseda vlády. Evropská unie podle Fialy nyní musí dát na druhou kolej oxid uhličitý a zaměřit se na počítání jiných veličin. „Vědeckých patentů, vzniklých start-upů, inovací, vyrobených moderních letadel nebo třeba dronů,“ vyjmenoval. Nepřátelé svobodného světa podle něj totiž nepočkají, až Evropa dokončí svou zelenou tranzici. „Zkušenosti posledních let jsou nemilosrdné. Rusko se nezastaví. Trvá mu zhruba čtyři až šest let, než se po jedné válce zvládne připravit na další,“ řekl. Toto časové období má Evropa na to, aby se změnila a postavila na vlastní nohy, doplnil Fiala. „A je to také měřítko, které určí, čím bude Evropa v budoucnu. Nesmíme se stát morálními vítězi, hrdými ve své porážce. My musíme vyhrát ve všech významech toho slova,“ zdůraznil.

Nová americká administrativa pod prezidentem Donaldem Trumpem nedávno přehodnotila dosavadní kurz a dala jasně najevo, že se Evropa musí více starat sama o sebe a o své okolí, uvedl Fiala. „Neučiníme-li tak, bude transatlantická spolupráce skutečně ohrožena, ne-li zcela ochromena,“ varoval. Po letech zanedbávání vlastní obrany a podceňování ruské hrozby je podle něj dobře, že konečně chápeme, že přežít a uspět může jen ten, kdo je připraven. Mír na Ukrajině může podle Fialy nastat pouze tehdy, když s ním bude souhlasit sama Ruskem napadená země. Ocenil, že se jednání účastní nejen Kyjev, ale také Spojené státy. „Je tu určitá šance na dosažení míru a také se znovu jasně ukazuje, kdo o něj má skutečný zájem a kdo ne. Jak se bude věc vyvíjet dál, uvidíme v příštích dnech,“ poznamenal.

Podle Černochové je NATO „páteří“, Rakušan zdůraznil vnitřní bezpečnost Probuzený ruský imperialismus prahne po obnovení sféry vlivu, kam v očích Moskvy patří i Česko, sdělil na konferenci ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). S koncem války na Ukrajině podle něj nezmizí. „Konec palby, až přijde, bude jistě dobrou zprávou, ale i naše vlastní dějiny nás učí, že každý kompromis, který ponechá agresorovi prostor k nějakému dalšímu útlaku nebo nátlaku, bude jen přestávkou před další konfrontací,“ řekl. Ukrajina bez garancí bezpečnosti a suverenity a záruk proti dalším útokům Moskvy by tak podle něj byla zdrojem geopolitických rizik pro celou Evropu. Podpora Ukrajiny se podle šéfa diplomacie stala neoddělitelnou od naší bezpečnosti, a tedy i prosperity. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na konferenci prohlásila, že základní páteří české obrany byla, je a bude Severoatlantická aliance. Varovala před nahrazením ryze evropským řešením, například na bázi Evropské unie. Tam totiž prý bude obrana vždy soupeřit s dalšími agendami, třeba ekonomiky a průmyslu. „To není nezbytně špatně, bez těchto odvětví by totiž nebyla ani žádná obrana. Ale pořád to staví obranu do pozice juniorní agendy. Na rozdíl od NATO jako čistě obranné organizace,“ uvedla.