Fiala se setkal s Clintonem. Oceňuje roli Česka v Evropě a při pomoci Ukrajině, řekl premiér

Bývalý americký prezident Bill Clinton při pondělním setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) ocenil roli Česka při pomoci Ukrajině. Předseda vlády to řekl po jednání v Kramářově vile. Clintonovi poděkoval za pomoc se vstupem Česka do Severoatlantické aliance (NATO). Bývalý americký prezident je hlavním řečníkem na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která ve Španělském sále Pražského hradu v úterý připomene 25. výročí vstupu Česka do Severoatlantické aliance. V Praze je Clinton od sobotního večera.