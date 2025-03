Malí zemědělci dostanou peníze na likvidaci střech s azbestem

Peníze na dotační výzvu jsou z poplatků za ukládání odpadu, uvedl ministr. Zemědělci o ně mohou žádat do vyčerpání peněz, nejpozději pak do poloviny příštího roku. Jeden žadatel může na svůj projekt dostat až milion korun. Dotace může pokrýt polovinu způsobilých nákladů, což je sundání, odvoz a ekologická likvidace krytiny. Limitem je třicet tisíc korun na tunu azbestu.

O dotaci mohou od pondělí žádat zemědělci, kteří mají do padesáti zaměstnanců. „Předpokládáme, že pokryjeme několik set objektů nebo několik set žádostí,“ uvedl Hladík. Omezení dotace podle velikosti podniku zdůvodnil tím, že by se jinak nabízených sto milionů korun rychle vyčerpalo. „Proto začínáme u těch nejmenších farem.“

„Bereme to jako pilotní akci, abychom zjistili poptávku, zjistili to, jakým způsobem to funguje. Do budoucna jsme otevřeni rozšiřování této výzvy směrem k fyzickým a k právnickým osobám,“ sdělil Hladík, podle nějž azbestem pokryté objekty teď často dožívají a je potřeba je renovovat.